Повышенная активность клещей ожидается в Новосибирской области

«В 2024 году с большой степенью вероятности ожидается увеличение количества заболевших клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом, в том числе среди городского населения», — сказала врач-эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области Алена Рихтер.
В 2023 году от укусов клещей пострадали более 9 тыс. новосибирцев. Заболели клещевым энцефалитом более ста человек, скончались — шесть.
Роспотребнадзор Красноярского края также сообщил, что с начала сезона с жалобами на присасывание клещей к медикам обратились 35 жителей. Лабораторные исследования показали, что 3,4% клещей заражены клещевым вирусным энцефалитом, 20,7% — клещевым боррелиозом, 6,9% — моноцитарным эрлихиозом.