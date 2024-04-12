Повышенная активность клещей ожидается в Новосибирской области

«В 2024 году с большой степенью вероятности ожидается увеличение количества заболевших клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом, в том числе среди городского населения», — сказала врач-эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области Алена Рихтер.