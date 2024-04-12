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Повышенная активность клещей ожидается в Новосибирской области

Эпидемиологи прогнозируют повышенную активность клещей в этом сезоне в Новосибирской области. Обстановка по заболеваемости клещевыми инфекциями в этом сезоне остается неблагополучной, сообщает мэрия Новосибирска.

Источник: РИА "Новости"

«В 2024 году с большой степенью вероятности ожидается увеличение количества заболевших клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом, в том числе среди городского населения», — сказала врач-эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области Алена Рихтер.

В 2023 году от укусов клещей пострадали более 9 тыс. новосибирцев. Заболели клещевым энцефалитом более ста человек, скончались — шесть.

Роспотребнадзор Красноярского края также сообщил, что с начала сезона с жалобами на присасывание клещей к медикам обратились 35 жителей. Лабораторные исследования показали, что 3,4% клещей заражены клещевым вирусным энцефалитом, 20,7% — клещевым боррелиозом, 6,9% — моноцитарным эрлихиозом.

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