В Новосибирске женщину с большим весом эвакуировали до кареты скорой помощи

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области пропала 61-летняя женщина с крашеными волосами. Редакция также писала о том, что пропавшего 37-летнего мужчину с бородой ищут в Новосибирске. Читайте также: 100 жителей Новосибирской области заболели энцефалитом в прошлом году.