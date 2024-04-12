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В Новосибирске женщину с большим весом эвакуировали до кареты скорой помощи

В Новосибирске спасатели транспортировали пенсионерку с большим весом до кареты скорой помощи. Об этом сообщили в группе «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» социальной сети «ВКонтакте».

Источник: Прецедент

Необычная ситуация произошла в четверг, 11 апреля, на улице Ватутина в Кировском районе Новосибирска. Сотрудникам скорой помощи потребовалась помощь спасателей.

— Женщина с большим весом в квартире просит помощи. Доступ обеспечен. Женщина 1952 года рождения передана бригаде врачей скорой помощи, — говорится в сообщении группы «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» социальной сети «ВКонтакте».

72-летнюю пенсионерку вынесли из квартиры и поместили в автомобиль скорой помощи. Всё это время она находилась под наблюдением врачей.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области пропала 61-летняя женщина с крашеными волосами. Редакция также писала о том, что пропавшего 37-летнего мужчину с бородой ищут в Новосибирске. Читайте также: 100 жителей Новосибирской области заболели энцефалитом в прошлом году.

Егор САФРОНОВ.

здоровье
МЧС