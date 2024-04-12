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Челябинская Госавтоинспекция анонсировала тотальные проверки водителей

Госавтоинспекция Челябинской области анонсировала тотальные проверки водителей в предстоящие выходные, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщается, их цель — исключение из транспортного потока водителей в состоянии опьянения.

Рейду пройдут на всей территории региона. К экипажам ДПС присоединится передвижной пункт медицинского освидетельствования.

«Просит участников дорожного движения с пониманием относиться к таким проверкам, так как они направлены на обеспечение безопасности всех граждан, не занимают много времени», — говорится в комментарии.

Напомним, ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена статьями 12.8, 12.26 КоАП РФ.

При повторном таком нарушении наступает уголовная ответственность — по статье 264.1 УК РФ грозит лишение свободы.

ГИБДД