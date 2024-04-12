Челябинская Госавтоинспекция анонсировала тотальные проверки водителей

Как сообщается, их цель — исключение из транспортного потока водителей в состоянии опьянения.
Рейду пройдут на всей территории региона. К экипажам ДПС присоединится передвижной пункт медицинского освидетельствования.
«Просит участников дорожного движения с пониманием относиться к таким проверкам, так как они направлены на обеспечение безопасности всех граждан, не занимают много времени», — говорится в комментарии.
Напомним, ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена статьями 12.8, 12.26 КоАП РФ.
При повторном таком нарушении наступает уголовная ответственность — по статье 264.1 УК РФ грозит лишение свободы.