В зону СВО из Хора Хабаровского края отправлены масксети и письма детей

Его родители — и мать, и отец в свое время воевали в годы Великой Отечественной войны. Виктор Васильевич до сих пор помнит их рассказы. Вот он и взял на себя всю организаторскую работу по плетению сетей. Говорит, что они связали уже больше 600 квадратных метров. Там, на фронте воюют и их земляки, хорские ребята. Им нужна защита и просто поддержка, а потому в каждой партии груза еще и трогательные детские письма с пожеланием скорейшей победы и возвращения домой. И обязательно сладости. Эти весточки из дома особенно дороги там, на передовой. Активистам поселка Хор выделили помещение, где они работают, общаются, новички учатся плести сети. Это не так-то просто! Сейчас к ним присоединяются школьники. И значит они смогут сделать гораздо больше для фронта, для победы.