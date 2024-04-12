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В зону СВО из Хора Хабаровского края отправлены масксети и письма детей

К сбору гуманитарной помощи присоединяется всё больше людей.

Источник: Минприроды Хабаровского края

Очередная партия груза для наших героев в зону СВО ушла из поселка Хор района имени Лазо. Это маскировочные сети больших размеров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Женщины — ветераны поселка трудились с утра до позднего вечера, чтобы успеть передать их на фронт с очередной оказией. Они плетут сети давно, а еще вяжут шерстяные носки, даже шили специальные шорты для раненых бойцов, которые лежат в госпитале.

Виктор Найденко присоединился к ним в начале года. Говорит, что сам он пойти на фронт в силу возраста уже не может. А помочь своим землякам очень хочется.

Его родители — и мать, и отец в свое время воевали в годы Великой Отечественной войны. Виктор Васильевич до сих пор помнит их рассказы. Вот он и взял на себя всю организаторскую работу по плетению сетей. Говорит, что они связали уже больше 600 квадратных метров. Там, на фронте воюют и их земляки, хорские ребята. Им нужна защита и просто поддержка, а потому в каждой партии груза еще и трогательные детские письма с пожеланием скорейшей победы и возвращения домой. И обязательно сладости. Эти весточки из дома особенно дороги там, на передовой. Активистам поселка Хор выделили помещение, где они работают, общаются, новички учатся плести сети. Это не так-то просто! Сейчас к ним присоединяются школьники. И значит они смогут сделать гораздо больше для фронта, для победы.