В Красноярске передают в суд дело бывшего директора Бархатовской птицефабрики

Обвиняемый руководил некой аффилированной фирмой под названием ООО «Алеман». В период с октября 2016 по ноябрь 2022 года по его указанию птицефабрика продавала этой фирме яйца по заниженной цене. Затем эти же яйца появлялись в магазинах по рыночной цене. Куда уходила разница, нетрудно догадаться. В итоге птицефабрике был нанесен ущерб более чем на 2 миллиона рублей. (А ведь многие удивляются: как же такой крупный производитель востребованной продукции мог оказаться на грани банкротства?).