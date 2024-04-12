В Красноярске передают в суд дело бывшего директора Бархатовской птицефабрики

В Красноярске завершили расследование по делу бывшего директора Бархатовской птицефабрики. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Добавим, что уголовное дело завели на основе материалов, поступивших из краевого управления ФСБ России.
Обвиняемый руководил некой аффилированной фирмой под названием ООО «Алеман». В период с октября 2016 по ноябрь 2022 года по его указанию птицефабрика продавала этой фирме яйца по заниженной цене. Затем эти же яйца появлялись в магазинах по рыночной цене. Куда уходила разница, нетрудно догадаться. В итоге птицефабрике был нанесен ущерб более чем на 2 миллиона рублей. (А ведь многие удивляются: как же такой крупный производитель востребованной продукции мог оказаться на грани банкротства?).
В ходе следствия обвиняемый не только признал вину, но и возместил весь ущерб. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Затем — в суд.