На Челябинскую область надвигаются дожди и мощный ветер

Погода продолжает удивлять жителей Южного Урала. Сегодня, 12 апреля, в регионе ожидаются дожди и сильный ветер, порывы которого могут достигать до 18 метров в секунду. Воздух при этом прогреется аж до +20 градусов. Какая обстановка ожидает южноуральцев в выходные, рассказали синоптики.