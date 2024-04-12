На Челябинскую область надвигаются дожди и мощный ветер

В субботу, 13 апреля, в Челябинской области будет +15 градусов и снова пойдёт дождь. Но, к счастью, уже в воскресенье, 14 апреля, осадки покинут регион, а столбики термометров покажут +10 градусов. Погодную картину дополнит северо-западный ветер.
Небольшой дождь в пятницу и субботу ожидается и в региональном центре. Сегодня днём, 12 апреля, температура воздуха составит +17 градусов, а завтра — +12. В воскресенье, 14 апреля, столбики термометров опустятся до +8 градусов, но зато не будет дождей.
Чтобы провести эти выходные с пользой и по-настоящему отдохнуть, мы рекомендуем прогуляться до челябинского Арт-сквера, где можно полюбоваться красивыми фотографиями экспозиции, приуроченной к 30-летию основания музея-заповедника «Аркаим».