В Новосибирске экс-главе ЦОДД Трещеву не удалось обжаловать приговор за взятку

Напомним, 19 декабря 2022 года правоохранители сообщили о задержании Вячеслава Трещева, который получил от Рымбекова А. В. взятку в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей, то есть в особо крупном размере.
На следующий день следователи вынесли постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ и предъявили начальнику областного ГКУ «ЦОДД» обвинение в получении денежных средств для обеспечения победы двух коммерческих структур в аукционах на оказание услуг по поставке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, в том числе и на объектах железнодорожного транспорта.
21 декабря 2022 года Ленинский районный суд арестовал бывшего высокопоставленного сотрудника ГИБДД, до настоящего времени он так и находится в СИЗО.
— По версии следствия, в период с августа по декабрь 2022 года обвиняемый получил от представителя коммерческой организации более 3,8 млн. рублей в качестве взятки за общее покровительство представляемого им юридического лица при организации поставок комплексов фотовидео фиксации нарушений правил дорожного движения в НСО. Для исполнения обязательств перед взяткодателем руководитель учреждения, превысив свои полномочия, дал подчиненному работнику указание о совершении незаконных действий в интересах коммерческой организации, — сообщали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре при передаче дела в суд.
Прокурор в прениях просил назначить подсудимому 11 лет колонии строгого режима со штрафом в размере37,8 млн. рублей, а также исключил из обвинения ч. 1 ст. 286 УК РФ как излишне вмененную. Вину подсудимый не признал.
— Новосибирский областной суд 12 апреля 2024 года оставил без изменения приговор районного суда, апелляционные жалобы осужденного и его защитника — без удовлетворения, — информирует «ВКонтакте» сообщество «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».
Стоит отметить, что Вячеслав Трещев возглавлял Томское областное УГИБДД, а затем стал заместителем начальника УГИБДД по Новосибирской области.
Евгений БУЛГАКОВ.