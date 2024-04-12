Дарем
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске экс-главе ЦОДД Трещеву не удалось обжаловать приговор за взятку

Областной суд 12 апреля отказал в удовлетворении апелляционных жалоб защитников на приговор бывшему начальнику ГКУ НСО «Центр организации дорожного движения» Вячеславу Трещеву. Он проведет 8 лет в колонии строгого режима и заплатит 7 750 000 рублей штрафа за полученную взятку.

Источник: Новосибирский областной суд

Напомним, 19 декабря 2022 года правоохранители сообщили о задержании Вячеслава Трещева, который получил от Рымбекова А. В. взятку в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей, то есть в особо крупном размере.

На следующий день следователи вынесли постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ и предъявили начальнику областного ГКУ «ЦОДД» обвинение в получении денежных средств для обеспечения победы двух коммерческих структур в аукционах на оказание услуг по поставке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, в том числе и на объектах железнодорожного транспорта.

21 декабря 2022 года Ленинский районный суд арестовал бывшего высокопоставленного сотрудника ГИБДД, до настоящего времени он так и находится в СИЗО.

Уголовное дело по обвинению руководителя ГКУ НСО «ЦОДД» в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) рассматривал также Ленинский районный суд.

— По версии следствия, в период с августа по декабрь 2022 года обвиняемый получил от представителя коммерческой организации более 3,8 млн. рублей в качестве взятки за общее покровительство представляемого им юридического лица при организации поставок комплексов фотовидео фиксации нарушений правил дорожного движения в НСО. Для исполнения обязательств перед взяткодателем руководитель учреждения, превысив свои полномочия, дал подчиненному работнику указание о совершении незаконных действий в интересах коммерческой организации, — сообщали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре при передаче дела в суд.

Прокурор в прениях просил назначить подсудимому 11 лет колонии строгого режима со штрафом в размере37,8 млн. рублей, а также исключил из обвинения ч. 1 ст. 286 УК РФ как излишне вмененную. Вину подсудимый не признал.

29 декабря 2023 года Ленинский райсуд приговорил Трещева к 8 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 7 750 000 рублей. Защита посчитала это слишком суровым.

— Новосибирский областной суд 12 апреля 2024 года оставил без изменения приговор районного суда, апелляционные жалобы осужденного и его защитника — без удовлетворения, — информирует «ВКонтакте» сообщество «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».

Стоит отметить, что Вячеслав Трещев возглавлял Томское областное УГИБДД, а затем стал заместителем начальника УГИБДД по Новосибирской области.

Евгений БУЛГАКОВ.