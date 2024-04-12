В Новосибирске экс-главе ЦОДД Трещеву не удалось обжаловать приговор за взятку

— По версии следствия, в период с августа по декабрь 2022 года обвиняемый получил от представителя коммерческой организации более 3,8 млн. рублей в качестве взятки за общее покровительство представляемого им юридического лица при организации поставок комплексов фотовидео фиксации нарушений правил дорожного движения в НСО. Для исполнения обязательств перед взяткодателем руководитель учреждения, превысив свои полномочия, дал подчиненному работнику указание о совершении незаконных действий в интересах коммерческой организации, — сообщали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре при передаче дела в суд.