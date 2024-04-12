Здания завода «Борец» станут частью современного общественного пространства

В процессе перемещения водонапорной башни, фасадных стен сборочного цеха и модельной мастерской в 2020 году участвовали более 100 человек. Водонапорную башню укрепили металлическими поясами и отделили от фундамента, подняв на 3,5 метра. Затем под нее подвели пути перемещения, которые опирались на железобетонную плиту, и стали постепенно ее сдвигать с места, стараясь делать это строго по линии, без отклонений. Фасады сборочного цеха и модельной мастерской предварительно укрепили металлоконструкциями и разделили технологическими швами. Потом их снова соединят под контролем реставраторов.