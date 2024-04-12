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Здания завода «Борец» станут частью современного общественного пространства

Эти строения не обладают статусом объекта культурного наследия, но их все равно сохраняют.

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Исторические здания бывшего компрессионного завода «Борец» станут частью современного общественного пространства. В настоящее время их передвигают на 100 метров. Этот процесс совмещают с подготовкой к дальнейшей реставрации и устройством инженерных систем. На завершающем этапе специалисты передвинули водонапорную башню весом 1700 тонн. Сейчас продолжается перемещение торцевых фасадных стен сборочного цеха и модельной мастерской.

Эти строения не обладают статусом объекта культурного наследия, но все равно сохраняются и будут интегрированы в новое общественное пространство.

Работы проводят совместно с архитектурными бюро и другими специализированными организациями под контролем Департамента культурного наследия города Москвы.

«Перенос исторических строений завода “Борец” в 2020 году стал настоящим событием. Тогда их переместили на место временного хранения. И вот теперь специалисты вышли на финишную прямую: постройки перемещают на постоянный фундамент для того, чтобы приступить к их реставрации. Ценные объекты станут частью нового общественного пространства», — отметил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

В процессе перемещения водонапорной башни, фасадных стен сборочного цеха и модельной мастерской в 2020 году участвовали более 100 человек. Водонапорную башню укрепили металлическими поясами и отделили от фундамента, подняв на 3,5 метра. Затем под нее подвели пути перемещения, которые опирались на железобетонную плиту, и стали постепенно ее сдвигать с места, стараясь делать это строго по линии, без отклонений. Фасады сборочного цеха и модельной мастерской предварительно укрепили металлоконструкциями и разделили технологическими швами. Потом их снова соединят под контролем реставраторов.

Это стало возможным благодаря слаженной работе проектировщиков, строителей и реставраторов. Исторические здания станут точкой притяжения не только для жителей Бутырского района и Марьиной Рощи, но и для предпринимателей.

Работы по перемещению производственных корпусов завода «Борец» были удостоены специальной премии конкурса Правительства Москвы «Московская реставрация — 2020».

История предприятия началась в конце XIX века, когда богатый фабрикант и содержатель чугунно-литейного завода в Москве Густав Лист основал Бутырский машиностроительный завод. Позже он стал акционерным обществом «Густав Лист». Во время Первой мировой войны отсюда поставлялись паровые и центробежные насосы военно-морскому ведомству, в том числе на известные броненосцы и дредноуты российского флота.

До 1917 года на заводе работали чугунно-литейный, механический, кузнечный и модельный цеха, которые выпускали паровые машины, насосы, компрессоры, центробежные насосы и паровые углеподъемные машины. Во время Великой Отечественной войны здесь отливали боеприпасы и производили компрессоры для нужд военно-морского флота.

В 1986 году на заводе «Борец» провели реконструкцию и модернизацию производства. В 2008-м предприятие закрылось, а помещения начали сдавать в аренду. Территория была передана под комплексную застройку.

архитектура