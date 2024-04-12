Объявлен желтый уровень опасности. Какая погода ждет белорусов в пятницу?

В целом 12 апреля погодные условия в Беларуси будут определять область повышенного атмосферного давления и малоактивный фронтальный раздел, отмечает Белгидромет.



Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер западный умеренный, утром и днем порывистый, местами сильный порывистый.



Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная днем +14..+20°С.