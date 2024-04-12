В Новосибирске оправдали главу Центрального округа за демонтаж стелы

В Железнодорожном районном суде вынесли приговор главе Центрального округа Новосибирска Сергею Канунникову — его обвиняли в сносе стелы, которую установили в честь 45-летия Победы. Об этом сообщил портал Сиб.фм.
Главу Центрального округа Новосибирска обвиняли по уголовной статье «Халатность». Так, в возбуждении уголовного дела чиновник обвинял корреспондентов Сиб.фм. Так, летом 2022 года журналисты редакции заметили изрисованный вандалами памятник около ТРК «Ройял парк». После этого его снесли, но затем делом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.
«Дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ (“Халатность”). Минимальное наказание по статье — штраф до 120 тысяч рублей, максимальное — арест на срок до трех месяцев», — говорилось в сообщении СКР.
Через год дело дошло до суда. Защищал Канунникова кандидат в мэры Игорь Украинцев, а одна из учительниц даже сказала в суде: «какой же это памятник?».
Так, прокуроры запросили для главы Центрального округа Новосибирска наказание в виде 2,5 миллионов рублей. 12 апреля Канунников выслушал приговор. В итоге мужчина был оправдан Железнодорожным районным судом Новосибирска.