В Новосибирске оправдали главу Центрального округа за демонтаж стелы

Главу Центрального округа Новосибирска обвиняли по уголовной статье «Халатность». Так, в возбуждении уголовного дела чиновник обвинял корреспондентов Сиб.фм. Так, летом 2022 года журналисты редакции заметили изрисованный вандалами памятник около ТРК «Ройял парк». После этого его снесли, но затем делом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.