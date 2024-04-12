В Шерегеше стартовал GrelkaFest-2024 с аэрокосмического спуска

Сегодня, 12 апреля, в Шерегеше стартовал GrelkaFest, который продлится 10 дней. Каждый день будет новый тематический спуск и концерт. Сегодня в честь Дня космонавтики райдеры спустятся с горы в аэрокосмическом стиле.