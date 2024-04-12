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В Шерегеше стартовал GrelkaFest-2024 с аэрокосмического спуска

На закрытие горнолыжного сезона ждут 40 тыс. туристов.

Сегодня, 12 апреля, в Шерегеше стартовал GrelkaFest, который продлится 10 дней. Каждый день будет новый тематический спуск и концерт. Сегодня в честь Дня космонавтики райдеры спустятся с горы в аэрокосмическом стиле.

«После спуска не заходим на посадку и начинаем турниры Чемпионата чудаческих видов спорта и первые Dance Battle. А ближе к вечеру приземляемся у главной сцены, как раз к началу концертов. Начинают музыкальную Грелку группы “Байконур” и “Astero”!» — зовут организаторы.

Всего на фестиваль ждут около 40 тыс. участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Сергиева посада, Уфы, Красноярска, Ростова, Якутска. Среди «звёздных» хедлайнеров — Федук, Антоха МС и группа «Cream soda».

Подробнее о тематических спусках и новинках завершения сезона мы писали тут, а также программа каждого дня расписана в группе фестиваля.