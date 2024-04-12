До Омска с первой попытки не долетели три самолета

Речь идет о двух утренних рейсах из Москвы и еще одном — из Санкт-Петербурга.
Так, первый из них должен был приземлиться в Омске, в соответствии с расписанием, в 5:25. Зафиксировано, что воздушное судно из Домодедово вынужденно приземлилось в аэропорту Тюмени. Схожие обстоятельства отмечены на онлайн-табло в отношении следующего рейса из столичного Домодедова, ожидаемого изначально в 5:45: он сел в Новосибирске. Также в Тюмени приземлился утренний борт из Санкт-Петербурга, чье прибытие планировалось в 5:30.
Ввиду сложившихся обстоятельства задержаны три рейса в обратном направлении, следует из данных онлайн-табло Омского аэропорта, по состоянию на 9:20 пятницы, 12 апреля 2024 года. Ориентировочно в каждом из случаев задержка достигнет 3 часов.
Напомним, жителей региона предупреждали об установлении неблагоприятных погодных условий, включая выпадение снега и усиление ветра, с вечера 11 апреля 2024 года. Эти обстоятельства оказали влияние на приземление в Омске рейса из Пхукета, который сделал несколько кругов над посадочной полосой перед приземлением.