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До Омска с первой попытки не долетели три самолета

Утром пятницы, 12 апреля 2024 года, на онлайн-табло аэропорта зафиксирован сбой в авиасообщении с Омском: местная воздушная гавань по погодным условиям не смогла принять три рейса, в результате чего бортам пришлось приземлиться в соседних населенных пунктах.

Источник: Reuters

Речь идет о двух утренних рейсах из Москвы и еще одном — из Санкт-Петербурга.

Так, первый из них должен был приземлиться в Омске, в соответствии с расписанием, в 5:25. Зафиксировано, что воздушное судно из Домодедово вынужденно приземлилось в аэропорту Тюмени. Схожие обстоятельства отмечены на онлайн-табло в отношении следующего рейса из столичного Домодедова, ожидаемого изначально в 5:45: он сел в Новосибирске. Также в Тюмени приземлился утренний борт из Санкт-Петербурга, чье прибытие планировалось в 5:30.

Ввиду сложившихся обстоятельства задержаны три рейса в обратном направлении, следует из данных онлайн-табло Омского аэропорта, по состоянию на 9:20 пятницы, 12 апреля 2024 года. Ориентировочно в каждом из случаев задержка достигнет 3 часов.

Напомним, жителей региона предупреждали об установлении неблагоприятных погодных условий, включая выпадение снега и усиление ветра, с вечера 11 апреля 2024 года. Эти обстоятельства оказали влияние на приземление в Омске рейса из Пхукета, который сделал несколько кругов над посадочной полосой перед приземлением.