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Новосибирский художник продает автопортрет за 1,5 млн рублей

Городской художник Михаил изобразил свой портрет на шахматном фоне и в виде символов.

Источник: Авито

Художник из Новосибирска выставил на продажу автопортрет. За картину, где вместо волос крылья ангела, а вместо глаз — силуэт рыбы, автор просит полтора миллиона рублей. Сообщение о продаже появилось на сайте онлайн-объявлений.

Городской художник Михаил изобразил свой портрет на шахматном фоне и в виде символов. Автор основывался на стиле teste composte. Лицо он изобразил из представителей фауны, флоры и символов. За свое творчество он попросил 1,5 млн рублей. При этом в объявлении отметил, что готов сбить цену.

«Цена договорная, но не ниже заявленной», — говорится в описании к картине.

Уточним, что полтора миллиона за подобную картину — не самая высокая цена. До этого один новосибирский художник предложил приобрести его творчество за 115 миллионов рублей. Работу «Прогулка» акриловыми красками, автор назвал идеальным талисманом для миллиардера.

искусство