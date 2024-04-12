Новосибирский художник продает автопортрет за 1,5 млн рублей

Городской художник Михаил изобразил свой портрет на шахматном фоне и в виде символов. Автор основывался на стиле teste composte. Лицо он изобразил из представителей фауны, флоры и символов. За свое творчество он попросил 1,5 млн рублей. При этом в объявлении отметил, что готов сбить цену.