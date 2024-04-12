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ФСБ рассекретила архив об уничтожении группы французов под Брянском

Бойцы органов государственной безопасности СССР 16 январе 1943 года ликвидировали под Брянском группу французских боевиков, которые воевали на стороне гитлеровской Германии и пытались занять один из населенных пунктов. Эти данные следуют из рассекреченного архивного документа ФСБ РФ, опубликованного на сайте Президентской библиотеки.

Источник: РИА "Новости"

В документе речь идет о сообщении, которое сотрудник советских органов государственной безопасности, начальник 4-го (разведывательно-диверсионного, зафронтового) Управления НКВД СССР Павел Судоплатов направил 16 января 1943 года заместителю наркома внутренних дел СССР Всеволоду Меркулову.

Судоплатов докладывал об обстановке в районе Брянска.

«7 января сего года нами была уничтожена группа французов, пытавшаяся занять один населенный пункт», — говорилось в сообщении.

В своем докладе Судоплатов сообщил, что взятый в плен французский капрал Роберт Гестен «показал, что немцы намечают большую операцию против партизан Клетнянских лесов», и что они ожидают подкрепление в виде авиации и танков.

Кроме того, в сообщении говорилось, что, согласно агентурным данным, немецкие гарнизоны, которые расположены в населенных пунктах вблиз Брянска и прилегали к железной дороге Унеча-Сураж, «пополняются за счет французов из так называемого “легиона по борьбе с большевизмом” и украинских националистов».

Ранее, 6 марта, к 80-летию гибели Героя Советского Союза Николая Кузнецова Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ рассекретил архивные сведения о работе отряда «Победители», который в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) выполнял задачи на территориях, оккупированных нацистами Украинской ССР и Польши. Опергруппа четвертого Управления НКВД-НКГБ СССР начала свою боевую работу в середине мая 1942 года, а в начале лета 1944 года вышла в расположение частей Красной армии. В период ВОВ военные отряда работали в тылу. «Победители» провели около 120 боевых операций и ликвидировали около 12 тыс. сторонников немецкого диктатора Адольфа Гитлера.

ФСБ