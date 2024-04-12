ФСБ рассекретила архив об уничтожении группы французов под Брянском

Ранее, 6 марта, к 80-летию гибели Героя Советского Союза Николая Кузнецова Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ рассекретил архивные сведения о работе отряда «Победители», который в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) выполнял задачи на территориях, оккупированных нацистами Украинской ССР и Польши. Опергруппа четвертого Управления НКВД-НКГБ СССР начала свою боевую работу в середине мая 1942 года, а в начале лета 1944 года вышла в расположение частей Красной армии. В период ВОВ военные отряда работали в тылу. «Победители» провели около 120 боевых операций и ликвидировали около 12 тыс. сторонников немецкого диктатора Адольфа Гитлера.