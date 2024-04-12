Больше 350 тысяч рублей: озвучена зарплата руководителей омских театров

Руководители омских театров отчитались о своих доходах за 2023 год. Самая высокая зарплата у директора Драматического театра Виктора Лапухина — в среднем 355 400 рублей. Его заместители получают от 81 400 до 238 000 рублей.
Нэлли Бут, руководитель Музыкального театра, зарабатывает в среднем 204 100 рублей, а её заместитель — 97 000 рублей.
Глава Пятого театра Илья Киргинцев получает 193 700 рублей, а его замы — от 85 000 до 134 000 рублей.
Зарплата руководителя театра «Арлекин» Татьяны Канащук — 190 600 рублей. Её заместители зарабатывают 103 000 — 117 000 рублей.
У Владимира Витько, директора «Галёрки», средний заработок составляет 166 800 рублей, а у его заместителей — от 111 000 до 129 000 рублей.
Руководителю ТЮЗа Михаилу Мальцеву платят 161 100 рублей, а его заму немного больше — 178 000 рублей.
Новый директор Северного драматического театра в Таре Ольга Соя зарабатывает 146 500 рублей.