«Одно большое месиво»: жители села под Новосибирском обратились к Путину из-за плохой дороги

Следует пояснить, что жители села Ленинское, расположенного в 5 километрах от Новосибирска, оказались отделенными от города из-за неудобств с дорогой до областной трассы. Главный путь до трассы практически исчез с карты из-за особенностей рельефа, несмотря на то, что в самом поселке насчитывается более 1 500 домовладений, где проживают сотни семей.
Речь идёт о дороге, которая проходит от 31 километра Ордынской трассы между населенными пунктами Верх-Тула и Ярково до западной территории села Ленинское. Это единственная дорога к большому количеству домовладений.
Проблема с дорогой особенно актуальна зимой, когда путь становится настоящим испытанием из-за сильного ветра, который накапливает снег на обширных полях в округе. В середине зимы накапливается настолько много снега, что содержание трассы становится невозможным — появляются двухметровые сугробы. Весной и осенью дорогу затапливает вода, превращая её в месиво из глины и грязи.
— Обещали восстановить, но так ничего и не произошло. Для того, чтобы решить проблему, нужно «поднять» дорогу — она должна быть выше уровня земли. Чтобы её «поднять», нужен проект реконструкции, а для этого нужна экспертиза, — объяснил «Прецеденту» Андрей Жуков.
Следует отметить, что указанную дорогу даже ремонтировали по решению суда, однако, по словам местных, стало только хуже.
— В прошлом году дорогу отремонтировали, но её не «подняли». Стало намного хуже, чем было до ремонта, — добавил Андрей Жуков.
Сибиряки написали официальное письмо в приёмную президента Владимира Путина с просьбой помощь им решить данную проблему. Кроме того, историей заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил следователям предоставить доклад о результатах проверки по ненадлежащему качеству дороги.
«Прецедент» направил запросы в администрацию Новосибирского района и правительство Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа публикация будет дополнена.
Ранее «Прецедент» сообщал, что глава СКР Бастрыкин поручил провести проверку мигрантов на незаконную торговлю. Редакция также писала о том, что бывшего заместителя главы новосибирской Общественной палаты оштрафовали за охоту в заказнике. Читайте также: юрист раскритиковал предложение усыплять бездомных собак в Новосибирской области.
Егор САФРОНОВ.