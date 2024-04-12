«Одно большое месиво»: жители села под Новосибирском обратились к Путину из-за плохой дороги

Следует пояснить, что жители села Ленинское, расположенного в 5 километрах от Новосибирска, оказались отделенными от города из-за неудобств с дорогой до областной трассы. Главный путь до трассы практически исчез с карты из-за особенностей рельефа, несмотря на то, что в самом поселке насчитывается более 1 500 домовладений, где проживают сотни семей.

Проблема с дорогой особенно актуальна зимой, когда путь становится настоящим испытанием из-за сильного ветра, который накапливает снег на обширных полях в округе. В середине зимы накапливается настолько много снега, что содержание трассы становится невозможным — появляются двухметровые сугробы. Весной и осенью дорогу затапливает вода, превращая её в месиво из глины и грязи.

По словам местных жителей, раньше путь до трассы был покрыт щебнем, поэтому можно было передвигаться по дороге без проблем. Тем не менее, с 2018 года Росмелиорация выкопала под дорогой свою трубу для полива полей. Она пролегала на всем протяжении пути от села и почти до Ордынской трассы. По итогу земля перемещалась с щебенкой, а восстановлением полотна никто заниматься не стал.