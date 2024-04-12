Дарем
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минтранса РТ назвал срок ремонта плотины Нижнекамской ГЭС

Сооружение функционирует без капитального ремонта уже 45 лет.

Источник: Комсомольская правда

Глава Минтранса РТ Фарит Ханифов назвал срок ремонта плотины Нижнекамской ГЭС. Работы планируют провести после сдачи новой дороги в обход Набережных Челнов и Нижнекамска.

Как напомнил министр, плотина работает без капремонта уже почти 45 лет. Проводимые обследования показывают, что конструкции работоспособны, тем не менее, ремонт здесь требуется.

Когда будет открыт обход, а это планируется уже к концу 2024 года, трафик машин существенно снизится и можно будет поочередно закрывать полосы для проведения работ.

строительство