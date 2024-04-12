Глава Минтранса РТ назвал срок ремонта плотины Нижнекамской ГЭС

Глава Минтранса РТ Фарит Ханифов назвал срок ремонта плотины Нижнекамской ГЭС. Работы планируют провести после сдачи новой дороги в обход Набережных Челнов и Нижнекамска.
Как напомнил министр, плотина работает без капремонта уже почти 45 лет. Проводимые обследования показывают, что конструкции работоспособны, тем не менее, ремонт здесь требуется.
Когда будет открыт обход, а это планируется уже к концу 2024 года, трафик машин существенно снизится и можно будет поочередно закрывать полосы для проведения работ.