В Иркутске обсудили развитие «красного туризма» и создание нового маршрута

Первый маршрут планируется создать к осени 2024 года. Его разработка и популяризация будет проходить во взаимодействии с научной и туристической общественностью. Сначала маршрут будет разработан на русском языке, а в дальнейшем переведен на другие языки и станет интересен не только русским, но и иностранным туристам и выйдет на трэвел-платформы.