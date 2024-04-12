В Иркутске обсудили развитие «красного туризма» и создание нового маршрута

Круглый стол на тему «Красные маршруты Иркутска» провели в экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Н. Н. Муравьева-Амурского. Участники обсудили создание новых экскурсионных маршрутов и развитие «красного туризма» в областном центре. Это туристическое направление появилось в Китае и стало популярным в России. Будущий маршрут (6+) расскажет о наиболее знаменитых революционерах, партийных деятелях Китая, Монголии и России 1920-х годов, которые были в Сибири и связаны с Иркутском, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Участников круглого стола поприветствовал начальник управления государственной культурной политики министерства культуры Иркутской области Сергей Алексеев.
«Исторически Иркутск развивался не изолированно — он был открыт различным веяниям времени, в том числе темам, которые были связаны с коммунистическим движением в России и за рубежом. Думаю, что людям, интересующимся историей нашей страны и тех дружественных стран, с которыми связаны наши города, будет интересно направление “красного туризма”, — отметил Сергей Алексеев.
Заместитель Генерального консула КНР в Иркутске г-н Сунь Чуаньцзян в своем приветствии к участникам отметил, что Китай и Россию связывают дружественные отношения.
«Мы поддерживаем друг друга во всех областях. В этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. 2024−2025 годы объявлены перекрестными Годами культуры России-Китая. Ожидается, что это даст новый импульс гуманитарному сотрудничеству между нашими странами после пандемии, в том числе в области туризма», — подчеркнул Сунь Чуаньцзян.
«В настоящее время наши отношения не только активно развиваются, но и выходят на новый уровень стратегического партнерства. Преимуществом этих отношений является прогресс во всех направлениях, включая торгово-экономическую, гуманитарную, культурную сферы», — сообщил спикер.
С докладом «Перспективы развития “Красного туризма” на территории г. Иркутска» выступил заведующий сектором отдела «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Н. Н. Муравьева-Амурского Алексей Матвеев. Он рассказал об исторических событиях, о которых туристы узнают, побывав на подобных экскурсиях.
Отправной точкой создания маршрута станут события Гражданской войны в России и создание Дальневосточного секретариата Коминтерна в Иркутске. Автобусная экскурсия по городским объектам, связанным с Гражданской войной в России и историей Коминтерна может заканчиваться посещением экспозиций Иркутского областного краеведческого музея, военно-патриотического парка «Патриот», музея истории иркутского аэропорта и других.
Возможными темами экскурсионных программ, в частности, могут стать "Иркутск в годы Второй Мировой войны; пребывание в Иркутске лидеров МНР и КНР и стран социалистического блока, подготовка научных кадров для Монголии и Китая.
Путешественник, писатель и краевед Эраст Бутаков представил доклад «Иркутский Международный аэропорт как объект “красного туризма”.
Первый маршрут планируется создать к осени 2024 года. Его разработка и популяризация будет проходить во взаимодействии с научной и туристической общественностью. Сначала маршрут будет разработан на русском языке, а в дальнейшем переведен на другие языки и станет интересен не только русским, но и иностранным туристам и выйдет на трэвел-платформы.