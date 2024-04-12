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Жители Иркутской области могут оформить социальный проездной билет на «Госуслугах»

Иркутская область, НИА-Байкал — На портале «Госуслуги» появились новые региональные сервисы в сфере социальной защиты населения: выдача электронного социального проездного билета и ежемесячная выплата отдельным категориям граждан.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Сервисы переведены в электронный вид министерством цифрового развития и связи Иркутской области с помощью визуального конструктора услуг. "С прошлого года с помощью визуального конструктора мы перевели в электронный вид шесть услуг — две вышеназванные, а также услуги по оказанию протезно-ортопедической помощи, бесплатному зубопротезированию, компенсации родительской платы за детский сад и оформлению пособия на приобретение комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий.

В планах — до конца текущего года оцифровать еще 10 услуг в сфере социальной защиты населения и опеки и попечительства. Процессы цифровизации сервисов строятся исходя из потребностей заявителей. В результате услуги становятся проще и понятнее, совершенствуются условия их предоставления, сокращается число требуемых для подачи заявления документов, уменьшаются сроки", — отметил заместитель министра цифрового развития и связи Иркутской области Владимир Лойчиц.

В результате проведенной оптимизации процессов срок предоставления услуги по выдаче электронного социального проездного билета сокращен почти вдвое — с 41 рабочего дня до 22-х, а количество предъявляемых заявителем документов уменьшилось с трех до двух. По услуге «Ежемесячная выплата отдельным категориям граждан» сроки сократились вдвое — с 20 до 10 рабочих дней, а количество предоставляемых документов — на 20% (до 35).

При этом личное посещение ведомства при подаче заявлений на оказание данных услуг необязательно, реализована возможность прикрепления сканов требуемых документов к форме заявления на «Госуслугах».Как сообщает пресс-служба облправительства, цифровизация услуг отвечает задачам регионального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Оформить выдачу электронного социального проездного билета можно по ссылке: www.gosuslugi.ru/626504/1/form. Ежемесячную выплату отдельным категориям граждан в Иркутской области: www.gosuslugi.ru/626505/1/form.