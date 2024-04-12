Жители Иркутской области могут оформить социальный проездной билет на «Госуслугах»

Сервисы переведены в электронный вид министерством цифрового развития и связи Иркутской области с помощью визуального конструктора услуг. "С прошлого года с помощью визуального конструктора мы перевели в электронный вид шесть услуг — две вышеназванные, а также услуги по оказанию протезно-ортопедической помощи, бесплатному зубопротезированию, компенсации родительской платы за детский сад и оформлению пособия на приобретение комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий.