Куда казахстанцам лучше пока не ездить из-за паводков

По состоянию на 9:00, в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть, на семи участках общей протяженностью 8695 м в четырех областях (Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской).