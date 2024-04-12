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В Красноярске открылся сезон проката лодок и катамаранов

Публикуем список мест, где взять лодку и катамаран напрокат в Красноярске 2024.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске стартовал сезон проката лодок и катамаранов. К примеру, их можно арендовать на острове Отдыха. Стоимость начинается от пятисот рублей. Публикуем список мест, где взять лодку и катамаран напрокат в Красноярске 2024.

Где взять лодку и катамаран напрокат в Красноярске 2024

Речной клуб «Остров»

В этом месте сезон официально открыт. Арендовать плавсредство можно в пятницу, субботу и воскресенье. Часы работы — с 10:00 до 19:00. Аренда обойдется в стоимость от 500 до 800 рублей.

«Квадро тур»

Здесь горожанам готовы предложить прогулки, например, по Шумихе или Бирюсинскому заливу, а также свидания на лодках. Стоимость начинается от трех тысяч рублей.

Легион+

Тут в аренду можно взять и катамаран, и лодку. Прокат лодки начинается от 400 рублей. Катамаранов от 500 рублей за 30 минут.

Добавим, что еще не все места, где можно взять в аренду лодку, катамаран и сапборд, официально начали сезон. Поэтому материал будет дополняться. Сохраните его себе.

Ранее мы рассказывали, что на острове Татышев стартовал сезон проката велосипед и роликов. Ознакомиться с ценами можно по этой ссылке.

туризм и отдых