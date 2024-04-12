В Екатеринбурге на выходных температура опустится до 0°

На этот день в Екатеринбурге прогнозируется тепло до +13°..+15°, облачно с прояснениями, ветер на юго-западный, западный, 5−10 м/c, порывы до 14 м/с. В субботу температура начнет опускаться: ночью +6°, днем +9°, ночью воскресенья ожидается 0°, днем +5°.