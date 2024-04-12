Дарем
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге на выходных температура опустится до 0°

В выходные в Екатеринбурге ожидается похолодание до 0°, сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Сейчас в Дареме: +15° 7 м/с 90% 739 мм рт. ст. +15°
Источник: Коммерсантъ

В ночь на 12 апреля через территорию Свердловской области прошел холодный атмосферный фронт, он будет смещаться с северо-запада на юго-восток.

В пятницу в области при прохождении фронта могут пройти дожди, ожидается усиление ветра, основное тепло сместится в юго-восточные районы. Днем температура составит +10°..+15°, на севере — до +7°..+9°.

На этот день в Екатеринбурге прогнозируется тепло до +13°..+15°, облачно с прояснениями, ветер на юго-западный, западный, 5−10 м/c, порывы до 14 м/с. В субботу температура начнет опускаться: ночью +6°, днем +9°, ночью воскресенья ожидается 0°, днем +5°.

Начало следующей недели начнется с отрицательных отметок. Ночью 15 апреля температура опустится до −2°, однако днем воздух прогреется до +12°. Во вторник, 16 апреля, температура ночью составит +7°, днем +10°, в среду — ночью +4°, днем +12°.