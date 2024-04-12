В Екатеринбурге на выходных температура опустится до 0°

В ночь на 12 апреля через территорию Свердловской области прошел холодный атмосферный фронт, он будет смещаться с северо-запада на юго-восток.
В пятницу в области при прохождении фронта могут пройти дожди, ожидается усиление ветра, основное тепло сместится в юго-восточные районы. Днем температура составит +10°..+15°, на севере — до +7°..+9°.
На этот день в Екатеринбурге прогнозируется тепло до +13°..+15°, облачно с прояснениями, ветер на юго-западный, западный, 5−10 м/c, порывы до 14 м/с. В субботу температура начнет опускаться: ночью +6°, днем +9°, ночью воскресенья ожидается 0°, днем +5°.
Начало следующей недели начнется с отрицательных отметок. Ночью 15 апреля температура опустится до −2°, однако днем воздух прогреется до +12°. Во вторник, 16 апреля, температура ночью составит +7°, днем +10°, в среду — ночью +4°, днем +12°.