В ГИБДД объяснили, что за «летающую тарелку» остановили в центре Екатеринбурга

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, минувшим вечером в центре столицы Урала сотрудники Госавтоинспекции проводили тотальные проверки водителей на трезвость. В какой-то момент они заметили «космическое» транспортное средство, которым управлял неизвестный в костюме пришельца. Полицейские остановили «космолет» и задержали «инопланетянина» до выяснения.