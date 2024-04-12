В ГИБДД объяснили, что за «летающую тарелку» остановили в центре Екатеринбурга

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, минувшим вечером в центре столицы Урала сотрудники Госавтоинспекции проводили тотальные проверки водителей на трезвость. В какой-то момент они заметили «космическое» транспортное средство, которым управлял неизвестный в костюме пришельца. Полицейские остановили «космолет» и задержали «инопланетянина» до выяснения.
Оказалось, что «летающая тарелка» — на самом деле переделанный трехколесный велосипед. Управлявший им мужчина пояснил инспекторам, что таким образом готовится ко Дню космонавтики. Они провели с велосипедистом профилактическую беседу и отпустили его.
День космонавтики в России отмечается сегодня, 12 апреля.