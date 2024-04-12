Куда сходить в выходные в Иркутске? Обзор мероприятий

Вечеринки, концерты, спектакли и другие мероприятия ждут жителей и гостей столицы Приангарья в выходные дни. Каждый найдет себе событие по вкусу. Обзор самых интересных городских событий грядущего уикенда публикует ИА IrkutskMedia.
Показы мини-фильмов в космическом кинотеатре под куполом (6+)
Настоящий космический кинотеатр под куполом развернется на первом этаже ТРК «Модный квартал» 13 апреля. Там будут транслироваться мини-фильмы длительностью 30−40 минут.
Показы стартуют каждый час: в 14.00, 15.00, 16.00 и 17.00.
Фестиваль «Гаражка» (6+)
Фестиваль осознанного потребления будет отмечать свой День рождения. В программе: буккросинг и зеленый своп (обмен растениями), турнир по играм в Sony Play Station, лекция о рациональном гардеробе. Кроме этого, традиционно запланирован маркет от локальных брендов, бесплатный обмен вещами, фудкорт, живая музыка, Dj-сеты, сбор вторсырья и тату-студия.
Мероприятие пройдет в ЛД «Айсберг» 14 и 14 апреля с 12.00 до 19.00.
«КосмоФест» (12+)
Посетителей ждут соревнования по самым метким и современным дисциплинам: VR-игры, лазертаг, дроны, орбибол, роботостроение и многое другое. А еще катание на планетоходе и полевая кухня.
Мероприятие пройдет в парке «Патриот» на Ширямова 13 апреля с 10.00 до 14.00.
Спектакль «12» (16+)
«12» — спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде; серьёзный разговор о том, что волнует сегодня каждого. Главная мысль произведения актуальна всегда: закон выше всего, но что делать, когда милосердие выше закона?
В спектакле заняты Народные артисты России Никита Михалков, Николай Бурляев, Сергей Степанченко, Заслуженный артист России Владимир Долинский, а также Гия Перадзе, Игорь Сергеев, Сергей Радченко, Александр Ведменский, Владимир Кочетков, Александр Кижаев, Рамиз Кялбиев, Антон Ромм, Евгений Дубовской, Павел Ильин, детский ансамбль «АМЦАБЗ».
Постановку покажут в Иркутском музыкальном театре им. Н. М. Загурского 14 и 14 апреля в 18.00.
Спектакль «Кошкин дом» (6+)
Это поучительная история повествует о богатой тете-кошке и ее друзьях: козе, козле, курице и петухе, которые отворачиваются от своей подруги после того, как у нее сгорел дом. Но неожиданно на помощь обездоленной и разорившейся кошке приходят её племянники — беспризорные котята, которым она отказала в помощи в своё время.
Постановку покажут на Малой сцене Иркутского музыкального театра Н. М. Загурского 14 апреля в 13.00.
Спектакль «Убийца-дворецкий» (16+)
Это смешная комедия-детектив в очень интересном формате. У нее шесть финалов. Зрителям предоставляется возможность выбрать, кто сегодня убийца! Сюжет в духе Агаты Кристи: вы подозреваете всех, убийцей может быть кто угодно, количество трупов все растёт и растёт. Короче, не соскучишься!
Постановку покажут в молодёжном камерном театре «Подвал» на улице Байкальской 14 апреля в 18.00.