Куда сходить в выходные в Иркутске? Обзор мероприятий

Это поучительная история повествует о богатой тете-кошке и ее друзьях: козе, козле, курице и петухе, которые отворачиваются от своей подруги после того, как у нее сгорел дом. Но неожиданно на помощь обездоленной и разорившейся кошке приходят её племянники — беспризорные котята, которым она отказала в помощи в своё время.