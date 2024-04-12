Часть улиц в Московском районе Минска перекроют на полгода

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Временный запрет на движение транспортных средств и самоходных машин вводится в белорусской столице на одном из участков в Московском районе, это предусмотрено решением Минского городского исполнительного комитета № 1221 от 28 марта, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале в пятницу.
Ограничение коснется участка по улице Карла Либкнехта от пересечения с проездом Бетонный до пересечения с проспектом Жукова.
Запрет будет действовать с 0:00 13 апреля до 00:00 15 октября 2024 года.
В документе говорится, что власти белорусской столицы приняли это решение «в связи с угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и (или) здоровью граждан».
Решение Мингорисполкома вступает в силу после его официального опубликования.
Как будет ездить общественный транспорт
Как сообщили на предприятии «Столичный транспорт и связь», из-за строительных работ на этом участке дороги изменятся некоторые маршруты пассажирского транспорта.
Так, автобус № 23 в направлении улицы Городской Вал будет ехать по улице Харьковской, Бетонному проезду, улице Карла Либкнехта и далее по маршруту, в обратном направлении автобус будет следовать без изменений.
Автобусы № 57 и 1111-ТК с центра города будет ехать по улицам Карла Либкнехта, Лермонтова, Розы Люксембург, Щорса, проспекту Дзержинского и далее по маршрутам. В обратном направлении маршрут останется прежним.
Также несколько изменится маршрут автобуса № 49.
Кроме того, троллейбусы № 10 и 39, а также автобусы № 23, 49, 101, 107 и 124 временно не будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на остановке «Индустриальная» в обоих направлениях.