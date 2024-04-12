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Власти подготовили схему расположения гаражей в районах Самары

Самарцы могут высказать мнение о схеме расположения гаражей.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре подготовили схему расположения гаражей и стоянок в разных районах города. Проект разместила горадминистрация, и жителям Самары предлагают высказать мнение о нем. Свои пожелания и рекомендации нужно направлять в департамент градостроительства Самары.

В проекте документа говорится, что он регулирует правоотношения, связанные с проведением «гаражной амнистии». Это касается тех гаражей, которые не являются капитальными строениями, а также стоянок средств передвижения инвалидов.

В Куйбышевском районе под размещение гаражей отвели 29 точек. В Красноглинском, Октябрьском и Промышленном районах — по одной точке, а в остальных — ни одной.