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Два садовых маршрута в Омске остались без перевозчиков

Желающих выполнять рейсы на маршрутах № 172 и № 161 не нашлось.

Источник: Om1.ru

В Минтрансе сообщили о начале работы садовых автобусов с 20 апреля. Перевозчиков удалось найти на 20 маршрутов:

  • № 111 (ул. 21-я Амурская — СНТ «Автомобилист»/СНТ «Нефтяник-2»)
  • № 122 (ул. Лобкова — СНТ 33 км Русско-Полянского тракта)
  • № 127 (ул. Дергачева — СНТ Муравушка)
  • № 140 (ул. 21-я Амурская — СНТ «Половинка»)
  • № 144 (пос. Солнечный — СНТ «Автомобилист-2»)
  • № 145 (ул. Нефтезаводская — СНТ «Росинка»)
  • № 156 (ПО «Иртыш» — СНТ «Кварц»)
  • № 158 (ПО им. Баранова — СНТ «Орбита»)
  • № 160 (ПО «Иртыш» — СНТ 33 км Русско-Полянского тракта)
  • № 162 (Ул. Л. Чайкиной — СНТ «Озерный»)
  • № 165 (ПО им. Баранова — СНТ 33 км Русско-Полянского тракта)
  • № 169 (Ул. 20-я Линия — СНТ Радист-1)
  • № 173 (ул. Ватутина — СНТ «Заозерный»)
  • № 174 (ул. Дружбы — СНТ «Кедр»)
  • № 177 (Пос. Чкаловский — СНТ «Сыропятский»)
  • № 185 (ПО «Иртыш» — СНТ «Зеленая Падь»)
  • № 190 (Пос. Солнечный — СНТ «Авиатор»)
  • № 191 (Ул. 20-я Линия — СНТ «Правда» (д. Корниловка)
  • № 193 (Ул. 20-я Линия — СНТ «Сыропятский»)
  • № 358 (Ул. Бударина — Сады «Зеленый Берег»).

Ещё два маршрута остались без перевозчиков. Не нашли желающих на маршруты № 161 и № 172. В Минтрансе проведут повторный аукцион. Отметим, что на обслуживание этих двух маршрутов выделено 7,3 млн рублей и 950 тысяч рублей соответственно.