Два садовых маршрута в Омске остались без перевозчиков

Ещё два маршрута остались без перевозчиков. Не нашли желающих на маршруты № 161 и № 172. В Минтрансе проведут повторный аукцион. Отметим, что на обслуживание этих двух маршрутов выделено 7,3 млн рублей и 950 тысяч рублей соответственно.