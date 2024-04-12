«Мы были вместе 35 лет». В Кузбассе хоронят погибшего в Таиланде туриста

«Были в Екатеринбурге неполные три дня, но за это время успели и в куртках походить, и под ливень попасть, и от жары помучиться. Вот так меняется погода в столице Урала! Но, несмотря на это, город как-то сразу понравился даже мужу, а это бывает не так часто», — пишет Надежда о путешествии в Екатеринбург.