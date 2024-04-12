«Мы были вместе 35 лет». В Кузбассе хоронят погибшего в Таиланде туриста

58-летний Сергей из Красноярска 26 марта впал в кому в Таиланде после того, как почти четыре часа провёл в стоящем самолёте без кондиционера и вентиляции в 30-градусную жару. После госпитализации красноярец три дня провёл в коме, а 29 марта скончался.
Сергея хоронят на родине, в родном Анжеро-Судженске, 12 апреля. Супруга Сергея Надежда рассказала kuzbass.aif.ru о том, каким был её муж.
«Он был очень скромным человеком».
Сергей родом из Анжеро-Судженска, что в Кузбассе, там он привёл своё детство, но юные годы прошли в Кемерове. Окончил Сергей Сибирский университет потребительской кооперации, экономический факультет. Но работал он программистом.
«Всю жизнь Сергей проработал программистом. Он очень любил это дело. Есть люди, которые просто работают, чтобы заработать деньги, а ему очень нравилось то, чем он занимается. Компьютеры, написание программ, — это то, что он любил», — рассказывает Надежда.
Сергей встретил свою будущую жену ещё в студенческие годы, и с того времени влюблённые не расставались. Вместе они прожили почти 35 лет. В разговоре с kuzbass.aif.ru Надежда рассказала, что супруги любили путешествовать.
«У нас были большие планы».
«Мы много путешествовали. Когда была закрыта страна из-за пандемии, мы ездили не раз на Байкал, летали во Владивосток, в Беларусь, объездили Золотое кольцо, бывали на Горном Алтае. У нас были большие планы. Мы хотели съездить в Крым, ещё куда-нибудь», — делится своими воспоминаниями вдова.
Надежда на своей личной страничке вела блог, в котором рассказывала о своих путешествиях с мужем, о достопримечательностях и впечатлениях. Корреспонденту kuzbass.aif.ru Надежда разрешила привести несколько небольших отрывков из её записей.
«Были в Екатеринбурге неполные три дня, но за это время успели и в куртках походить, и под ливень попасть, и от жары помучиться. Вот так меняется погода в столице Урала! Но, несмотря на это, город как-то сразу понравился даже мужу, а это бывает не так часто», — пишет Надежда о путешествии в Екатеринбург.
«Обычно мужа очень трудно затащить в музей. Но здесь уговаривать его не пришлось. На Корабельной набережной Владивостока стоит Гвардейская подводная лодка С-56», — делится своими впечатлениями в блоге вдова.
«Экскурсия на БЕЛАЗ — это реально круто! Сама я не сторонник промышленного туризма, но на этой экскурсии настоял муж. И оба не пожалели, потому что было очень интересно», — пишет Надежда о путешествии в Беларусь.
Похоронили на родине.
Сергея хоронят на кладбище в Анжеро-Судженске 12 апреля. Надежда рассказала, что в Кемеровской области у Сергея родственники и родители, поэтому решили похоронить на родной земле.
«Сергей был очень скромным человеком, он не любил вот этой шумихи вокруг себя. Он бы не хотел уйти так, как он ушёл. То, что сейчас вокруг его персоны происходит, конечно бы ему не понравилось. Но так распорядилась судьба», — заключила Надежда.
Напомним, что 26 марта рейс «Аэрофлота» Бангкок-Красноярск задержался с вылетом в аэропорту столицы Таиланда. Пассажиров оставили в самолёте без вентиляции и кондиционера, когда на улице была 30-градусная жара. Людям на борту становилось плохо. Сергея госпитализировали, в больнице он впал в кому. 29 марта его сердце биться перестало. В Россию тело Сергея привезли через две недели.
«Практически две недели прошло с момента гибели мужа, а тело только привезли в Россию», — говорила Надежда krsk.aif.ru. — Ситуация неординарная. Всей семье морально тяжело!".