Узбекистанцы помогут пострадавшим от наводнения в Казахстане

Казахский национальный культурный центр в Узбекистане формирует добровольную колонну гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Казахстане. Об этом сообщил советник министра экологии, блогер Расул Кушербаев.
Все желающие могут поддержать инициативу. Казахский культурный центр расположен в Мирзо Улугбекском районе, 6-й проезд улицы Ниёзбек, дом 20.
Контактные телефоны:
+998 (90) 984−33−46,
+998 (99) 830−44−67,
+998 (71) 237−24−43.
Напомним, Казахстан рекомендует грузоперевозчикам объезжать места затопления.