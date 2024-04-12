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Узбекистанцы помогут пострадавшим от наводнения в Казахстане

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистанцы организуют колонну гуманитарной помощи пострадавшим от стихийного бедствия в Казахстане, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: podrobno.uz

Казахский национальный культурный центр в Узбекистане формирует добровольную колонну гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Казахстане. Об этом сообщил советник министра экологии, блогер Расул Кушербаев.

Все желающие могут поддержать инициативу. Казахский культурный центр расположен в Мирзо Улугбекском районе, 6-й проезд улицы Ниёзбек, дом 20.

Контактные телефоны:

+998 (90) 984−33−46,

+998 (99) 830−44−67,

+998 (71) 237−24−43.

Напомним, Казахстан рекомендует грузоперевозчикам объезжать места затопления.