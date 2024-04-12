В Братске готовятся к месячнику саночистки

— Подписал накануне распоряжении о месячнике санитарной очистки. Город необходимо привести в порядок после зимы и во всех районах подготовить центральные улицы к празднованию Первомая и Дня Победы. Предприятиям и организациям жилищно-коммунального сектора предстоит очистить от мусора газоны, парки, скверы, селитебные зоны, придомовые территории, убрать с дорог и улиц посыпчный материал, отремонтировать и покрасить малые формы, — написал в своём канале Сергей Серебренников.
Как проходит подготовка к субботнику накануне обсудили на совещании под председательством заместителя мэра по городскому хозяйству и строительству Егора Луковникова с участием руководителей управлений по районам, комитета ЖКХ и Дорожной службы. Месячник проводится каждый год в целях улучшения санитарного и экологического состояния территории города. Предстоит очистить от мусора газоны, парки, скверы, селитебные зоны, придомовые территории, убрать крошку и смет с улиц и дорог. Уборку дворовых территорий проводят управляющие организации.
— Дорожной службе дано поручение подготовить маршруты, по которым планируется проведение шествий. Проводится уборка противогололедного материала с дорог, уборка мусора и листвы, проведена формовочная обрезка тополей. Ежедневно «Дорожная служба Братска», с привлечением подрядных организаций, на улицы города выводит порядка 30 единиц техники и около 200 специалистов, — рассказал мэр.
Впервые в этом году в Правобережном районе организуем пункты приема отработанных шин. Дальше они пойдут в переработку на предприятие «Эко Братск» в рамках договоренности с предпринимателем. Руководители Центрального и Падунского районов выразили желание тоже принять участие в организации сбора покрышек. К началу следующей недели будет окончательное решение по участию в акции с согласованием адресов пунктов приёма.
Общегородской субботник в Братске пройдёт 27 апреля.