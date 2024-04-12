В Братске готовятся к месячнику саночистки

Впервые в этом году в Правобережном районе организуем пункты приема отработанных шин. Дальше они пойдут в переработку на предприятие «Эко Братск» в рамках договоренности с предпринимателем. Руководители Центрального и Падунского районов выразили желание тоже принять участие в организации сбора покрышек. К началу следующей недели будет окончательное решение по участию в акции с согласованием адресов пунктов приёма.