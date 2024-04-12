Первый бюст и последний день рождения: что связывает Гагарина с Крымом

С того момента прошло уже 63 года. Благодаря своему подвигу советский космонавт стал настоящей легендой, о которой знают без преувеличений по всему миру. Именем Гагарина называют улицы, проспекты и даже районы, а фото с улыбчивым Юрием легко можно найти на открытках, в газетах, журналах и билбордах. Без преувеличений, Гагарин повлиял на судьбу миллионов людей и уж тем более на жизнь Крыма. Здесь, на полуострове, он бывал не раз — как на отдыхе, так и в служебных командировках.