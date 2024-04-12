Первый бюст и последний день рождения: что связывает Гагарина с Крымом

— Поехали! — когда-то сказал Юрий Гагарин и с ослепительной улыбкой полетел в космос.
С того момента прошло уже 63 года. Благодаря своему подвигу советский космонавт стал настоящей легендой, о которой знают без преувеличений по всему миру. Именем Гагарина называют улицы, проспекты и даже районы, а фото с улыбчивым Юрием легко можно найти на открытках, в газетах, журналах и билбордах. Без преувеличений, Гагарин повлиял на судьбу миллионов людей и уж тем более на жизнь Крыма. Здесь, на полуострове, он бывал не раз — как на отдыхе, так и в служебных командировках.
В День космонавтики «Комсомолка» вспоминает самые интересные гагаринские места Крыма.
ФЕОДОСИЯ.
Несмотря на то, что Феодосия — курортный город с расслабляющей атмосферой, Гагарин часто приезжал сюда по рабочим вопросам. В советское время здесь он тренировал будущих космонавтов в местных центрах подготовки. Делился опытом с молодыми ребятами, отрабатывал аварийные ситуации и тренировался наравне со студентами. Испытания проводились в Феодосийском заливе, но все они были под грифом «секретно».
Гагарин готовил будущих космонавтов в местных центрах подготовки. Фото: Личный архив Ивана Мякишева.
Одним из учеников первого советского космонавта был крымчанин Иван Мякишев. Вместе они готовились к полетам и испытывали космическое оборудование в 1965 году. В доме 81-летнего мужчины до сих пор живет память о наставнике. На самом видном месте в квартире он хранит самую важную вещь в его жизни — совместную фотографию с первым космонавтом СССР и подписью на память «Ивану от Юрия Гагарина».
По словам Ивана Мякишева, в 60-х годах во время командировок Юрий Гагарин любил останавливаться в одной из гостиниц недалеко от ж/д вокзала. Там до сих пор гордятся визитами звездного гостя и даже назвали его именем номер, в котором из раза в раз останавливался космонавт.
ЮБК.
Юрий Гагарин часто радовал своими приездами детей из «Артека» в Гурзуфе. Он приезжал к ребятам на концерты и мероприятия и просто общался в свободное время. А когда космонавт совершил свой исторический полет 12 апреля 1961 года, артековцы послали ему приветственную телеграмму с приглашением на гору Аю-Даг. Гагарина также занесли в свою Книгу почета.
В честь звезды в детском лагере назвали набережную и поляну на склоне у горы. Его имя носит и лагерь «Хрустальный», а рядом установлен памятник знаменитому космонавту.
СИМФЕРОПОЛЬ.
Крымскую столицу Юрий Алексеевич любил особенной любовью. Как рассказал КП-Крым краевед Иван Коваленко, в Симферополе даже был установлен первый в мире памятник Юрию Гагарину.
— 16 апреля 1961 года на углу улиц Горького и Пушкина был установлен первый в СССР и на планете бюст Юрию Гагарину. Это случилось буквально через два дня после его полета. В ночь с 14 на 15 апреля симферопольские скульпторы Константин Гаврилович и Ольга Денисовна Минькова на энтузиазме и эмоциональном подъеме сделали из гипса бюст Юрия Алексеевича. Уже днем он был торжественно открыт. Но из-за того, что гипсовый бюст был временный, его потом сняли, чтобы заменить на гранитный.
Тогда же переименовали и улицу Полевую. После успешного полета ее сразу назвали в честь космонавта Гагарина.
СЕВАСТОПОЛЬ.
В Севастополе Юрий Гагарин тоже оставил свой след. Во время приезда он посадил дерево на Малаховом кургане и посветил целый день местным экскурсиям. В 1961 году космонавт посетил панораму «Оборона Севастополя» и диораму «Штурм Сапун-горы».
ЕВПАТОРИЯ.
По словам краеведа, в день полета Гагарина 12 апреля Земля связывалась с Гагариным именно из Евпатории. Переговоры с ним вели из Центра дальней космической связи.
— В курортном городе он и работал, и отдыхал, и даже день рождения в 1968 году отметил! Ему тогда подарили огромный торт в форме дневника космонавтики.