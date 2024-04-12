До конца года закроют движение на участке Верхней Набережной в Иркутске

На участке улицы Верхней Набережной в Иркутске закроют движение транспорта до конца текущего года. Проезд автомобилей будет запрещен по дороге от дома № 125 до дома № 133. Ограничение движения с 15 апреля по 31 декабря введут из-за проведения строительно-монтажных работ. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.