До конца года закроют движение на участке Верхней Набережной в Иркутске

На участке улицы Верхней Набережной в Иркутске закроют движение транспорта до конца текущего года. Проезд автомобилей будет запрещен по дороге от дома № 125 до дома № 133. Ограничение движения с 15 апреля по 31 декабря введут из-за проведения строительно-монтажных работ. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Ранее сообщалось, что в Иркутске вновь ограничили движение транспорта на улице Баррикад в районе дома № 25, а также на улице Рабочего Штаба от дома № 92а до дома № 95/1. Проезд автомобилей закрыт с до 20.00 25 апреля.
Также напомним, что в городе ввели ограничения большегрузного транспорта с 15 апреля по 15 мая. Ежегодно проезд такого вида транспорта по местным дорогам запрещают на месяц в весенний период времени.