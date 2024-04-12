Вынужденная экономия: Сотни жителей Кишинева останутся без электричества в пятницу, 12 апреля — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy cсообщает о запланированных перерывах в поставках электричества в Кишиневе в пятницу, 12 апреля 2024.
Без света окажутся жильцы, проживающие по следующим адресам:
Буюканы
ул. Алба-Юлия, 5, А. Маринеску, 1−11, 2−16, 16/1, 26A, Дялул Морилор, 10, Флорешть, 1−17, 6−20, 20A, 28, Инешть, 2−6, 6A, И. Л. Караджале, 29−33, 33A, Перилор, 2B, Спикулуй, 104−108 — частично с 13:00 до 17:00.
Чеканы
ул. Узинелор, 201/10, 201/11, 203, 205/6, 209/1, 209/4, 210, 9999 — частично с 09:00 до 17:00;
ул. Транснистрия, 24, Волунтарилор, ½, ⅓, 3, 3/1 — частично с 08:55 до 16:00.