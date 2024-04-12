Афиша на 13, 14 апреля. Куда пойти в выходные дни в Перми?

13 апреля.
Арт-объект «Счастье не за горами»
17.00 | По старой Перми | 12+
Арт-резиденция
12.00−19.30 | Театральный марафон | 12+
12.00−19.30 | Театральные истории | Фотовыставка Андрея Чунтомова | 0+
Библиотека им. А. С. Пушкина
10.00−18.00 | Весна идёт, весне дорогу! | Выставка Любови Малышевой | 12+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Рерих и театр | Выставка эскизов | 12+
— Конкурс портрета | Выставка картин | 6+
— Мир. Дружба. Спорт | К Международному дню спорта на благо мира и развития | 6+
— Дар писательства | К 125-летию со дня рождения Владимира Набокова | 16+
— 300 лет со дня рождения Иммануила Канта | 12+
— Н. Пржевальский: путешествие длиною в жизнь | 12+
— Апрель+. Музыка и шутки | 6+
— Мир наших фантазий | 0+
— Крутое пике | К 140-летию со дня рождения Василия Каменского | 16+
— 25 апреля — День весенних цветов | 6+
— Певец Пермского Севера | К 80-летию историка, этнолога и краеведа Георгия Николаевича Чагина | 16+
— Фотовыставка к юбилеям В. Астафьева и А. Пушкина | 16+
— Перья птиц | Выставка семиклассника | 6+
Библиотека им. И. С. Тургенева
11.00−19.00 | Библиотека за стеклом: путешествие по сказкам Пушкина | 12+
Большой зал филармонии
15.00 | Фестивалю «Русская фантазия» — 30 лет! | 6+
Галерея «Марис-арт»
12.00−16.00 | Близкое прошлое | Выставка художника Михаила Павлюкевича | 12+
Галерея Анастасии Поповой
12.00−20.00 | Камни, ветки, птицы и прочая жизнь | Выставка Ольги Молчановой-Пермяковой | 6+
Дворец культуры «Искра»
14.00 | Король Лир | Спектакль театра «Белая овца» | 16+
Дворец культуры им. М. И. Калинина
18.00 | Колесо жизни | Отчётный концерт хореографической детской школы Reverans | 0+
Дворец культуры им. Ю. А. Гагарина
19.00 | Татарский концерт. Заслуженная артистка Татарстана Иркэ | 6+
Дом актёра
11.00 | Сказка о попе и его работнике Балде | 6+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Музейный дебют | Экспозиция новых поступлений | 6+
Здание завода «Телта»
11.00−17.00 | Немного страшная выставка. Древний Египет | 6+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 | Выставки:
— Три века истории Перми | 6+
— Молотов. Здоровый дух | 6+
— Путь к звёздам | 6+
— Билет в будущее | 12+
— Русская Голгофа | 12+
14.00 | Праздник ледохода | Набережная у Речного вокзала | 6+
15.00 | Космический граттаж | Мастер-класс в семейной творческой мастерской | 6+
Культурное пространство «Дом писателя»
17.00 | Девара | Авторский музыкальный проект композитора и поэта Сергея Емельянова | 6+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | И да и нет | 12+
12.00−21.00 | Снежная пыль искрится на солнце | 12+
15.00−16.00 | Концептуальная лапша по-приговски | Игра-медиация | 16+
17.00−18.00 | По эту сторону искусства (маршрут «Простое — Сложное») | Арт-медиация | 16+
ПГГПУ, II корпус
13.00−15.00 | Экскурсия в музей истории Пермского университета | 16+
14.00 | Космическое путешествие | Праздничная научная программа для детей | 6+
ПДНТ «Губерния»
9.00−20.00 | Мир красоты Н. К. Рериха | 6+
Планетарий
10.30 | Верхом на комете | 6+
12.00 | Пришелец из пояса астероидов | 6+
15.00 | Где живёт Земля | 6+
17.30 | Мифы и легенды о звёздном небе | 6+
19.00 | Предание о звёздах | Полнокупольное шоу японской студии Ютаки Кагайя | 12+
Ресторан «Кама»
19.00 | Группа «Бригадный подряд» | 16+
Театр «Век жизни»
19.30 | А. П. Чехов. Медведь | Комедия | 16+
Театр «Данилин»
18.00 | Фокусы со всего мира. Иллюзионный дуэт Марины и Михаила Бастраковых | 6+
Театр «У Моста»
19.00 | Вий | 12+
Театр кукол
11.00, 16.00 | Ах, Красная Шапочка | 0+
13.30 | Уроки жизни Ивана Семёнова | 6+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
19.00 | Бал-маскарад | 16+
Театр юного зрителя
12.00, 16.00 | Новая история страны Оз | На малой сцене театра | 6+
Театр-Театр
19.00 | Премьера. Серёжа очень тупой | 12+
15.00, 19.00 | Премьера. Серёжа очень тупой | Сцена-Молот | 16+
Художественная галерея «Пермский период»
11.00−17.00 | Пермское море Ольги Захаровой | 12+
11.00−17.00 | Живое настоящее | 6+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Голова в облаках. К 140-летию Василия Каменского | Творческий художественно-просветительский проект | 6+
14 апреля
Авторский театр «Белая овца»
17.00 | Король Лир | 16+
Арт-резиденция
12.00−19.30 | Театральный марафон | 12+
12.00−19.30 | Театральные истории | Фотовыставка Андрея Чунтомова | 0+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Рерих и театр | Выставка эскизов | 12+
— Конкурс портрета | Выставка картин | 6+
— Мир. Дружба. Спорт | К Международному дню спорта на благо мира и развития | 6+
— Дар писательства | К 125-летию со дня рождения Владимира Набокова | 16+
— 300 лет со дня рождения Иммануила Канта | 12+
— Н. Пржевальский: путешествие длиною в жизнь | 12+
— Апрель+. Музыка и шутки | 6+
— Мир наших фантазий | 0+
— Крутое пике | К 140-летию со дня рождения Василия Каменского | 16+
— 25 апреля — День весенних цветов | 6+
— Певец Пермского Севера | К 80-летию историка, этнолога и краеведа Георгия Николаевича Чагина | 16+
— Фотовыставка к юбилеям В. Астафьева и А. Пушкина | 16+
— Перья птиц | Выставка семиклассника | 6+
Галерея Анастасии Поповой
12.00−20.00 | Камни, ветки, птицы и прочая жизнь | Выставка Ольги Молчановой-Пермяковой | 6+
Дворец культуры «Бумажник»
15.00 | Юбилейный концерт вокального ансамбля «Апрель» | 6+
Дворец культуры «Искра»
12.00 | Детский дворик | Детская концертно-игровая программа | 0+
Детская библиотека № 3 им. И. А. Крылова
10.00−18.00 | В некотором царстве, в Пушкинском государстве… | 6+
Дом актёра
11.00 | Хома и Суслик | 6+
19.00 | Дуры мы, дуры | 16+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Музейный дебют | Экспозиция новых поступлений | 6+
Здание завода «Телта»
11.00−17.00 | Немного страшная выставка. Древний Египет | 6+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 | Выставки:
— Три века истории Перми | 6+
— Молотов. Здоровый дух | 6+
— Путь к звёздам | 6+
— Билет в будущее | 12+
— Русская Голгофа | 12+
Культурное пространство «Дом писателя»
12.00 | Сказки А. С. Пушкина в сопровождении камерного оркестра «Орфей» | 6+
18.00 | Разговор со счастьем | Киноквартирник музыкантов МАУК «Пермконцерт» и солистки Марии Савостиной | 6+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | И да и нет | 12+
12.00−21.00 | Снежная пыль искрится на солнце | 12+
15.00−16.00 | Разбираем мерседес | Интерактивная экскурсия | 16+
17.00−18.00 | Ступени: ступень первая «Созерцание» | Экскурсия-медиация | 16+
Органный концертный зал
12.00 | Русалочка | Концерт-сказка. С. Бережная (орган), читает Т. Фёдоров | 6+
19.00 | Я, Господи, творение твоё… | Литературно-музыкальная композиция | 6+
ПДНТ «Губерния»
9.00−20.00 | Мир красоты Н. К. Рериха | 6+
Планетарий
10.30 | Небесные светлячки | 6+
12.00 | Путешествуя со светом | 6+
15.00 | Закат эпохи динозавров | 6+
17.30 | В глубины Вселенной | 12+
Сквер Татищева
12.00 | В дебрях Разгуляя. Путь в Первогород | 12+
Театр «Век жизни»
13.00 | Аленький цветочек | Сказка для всей семьи | 6+
19.30 | Премьера. А. П. Чехов. Каштанка | Мелодрама | 16+
Театр «У Моста»
19.00 | Вий | 12+
Театр кукол
11.00 | Ах, Красная Шапочка! | 0+
13.30 | Уроки жизни Ивана Семёнова | 6+
16.00 | Играем и фантазируем | Мастер-класс по одушевлению предметов | 6+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
16.00 | Бал-маскарад | 16+
Театр Сергея Дроздова
21.00 | Мой Гамлет | Монодрама | 18+
Театр юного зрителя
11.00, 14.00, 17.00 | Снежная королева | 6+
Театр-Театр
18.00 | Сонная лощина | 12+
19.00 | Солярис | 12+
Художественная галерея «Пермский период»
12.00−18.00 | Пермское море Ольги Захаровой | 12+
12.00−18.00 | Живое настоящее | 6+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Голова в облаках. К 140-летию Василия Каменского | Творческий художественно-просветительский проект | 6+