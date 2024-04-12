Афиша на 13, 14 апреля. Куда пойти в выходные дни в Перми?

Библиотека им. Горького

10.00−17.00 | Выставки:

— Рерих и театр | Выставка эскизов | 12+

— Конкурс портрета | Выставка картин | 6+

— Мир. Дружба. Спорт | К Международному дню спорта на благо мира и развития | 6+

— Дар писательства | К 125-летию со дня рождения Владимира Набокова | 16+

— 300 лет со дня рождения Иммануила Канта | 12+

— Н. Пржевальский: путешествие длиною в жизнь | 12+

— Апрель+. Музыка и шутки | 6+

— Мир наших фантазий | 0+

— Крутое пике | К 140-летию со дня рождения Василия Каменского | 16+

— 25 апреля — День весенних цветов | 6+

— Певец Пермского Севера | К 80-летию историка, этнолога и краеведа Георгия Николаевича Чагина | 16+

— Фотовыставка к юбилеям В. Астафьева и А. Пушкина | 16+

— Перья птиц | Выставка семиклассника | 6+