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облачно, небольшой дождь
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Грозу и дожди прогнозируют в Волгоградской области 13 апреля

Метеорологи рассказали волгоградцам о погоде в регионе в ближайшие дни.

Сейчас в Дареме: +15° 7 м/с 90% 739 мм рт. ст. +15°

По данным синоптиков, днем, 12 апреля, в Волгоградской области ожидается небольшой дождь. Ветер будет дуть со скоростью 8−13 м/с, временами порывы достигнут 18 м/с. Днем воздух прогреется до +23…+28 градусов, ночью похолодает до +9.

В ночь на 13 апреля в Волгоградской области прогнозируются грозы и кратковременные дожди. Местами скорость ветра составит 13−18 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до +18…+23 градусов, с вечера начнется похолодание и ночью температура воздуха составит +7…+12.

Дождливая погода сохранится в регионе и 14 апреля.