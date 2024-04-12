Грозу и дожди прогнозируют в Волгоградской области 13 апреля

По данным синоптиков, днем, 12 апреля, в Волгоградской области ожидается небольшой дождь. Ветер будет дуть со скоростью 8−13 м/с, временами порывы достигнут 18 м/с. Днем воздух прогреется до +23…+28 градусов, ночью похолодает до +9.
В ночь на 13 апреля в Волгоградской области прогнозируются грозы и кратковременные дожди. Местами скорость ветра составит 13−18 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до +18…+23 градусов, с вечера начнется похолодание и ночью температура воздуха составит +7…+12.
Дождливая погода сохранится в регионе и 14 апреля.