Возможен даже снег: калининградцев предупреждают о значительном похолодании

«Антициклон над югом Европы сместится гораздо восточнее, за счет чего атлантические циклоны “пойдут” по более южным траекториям, “забрасывая” в свой тыл холодные воздушные массы из северных широт, — сообщают администраторы паблика со ссылкой на данные метеомоделей. — Моделирование синоптической обстановки показывает расположение циклонической депрессии над Европой и вместе с этим усиление зоны высокого давления над Баренцевым морем и Британскими островами, что неминуемо вызовет устойчивую циркуляцию с поступлением холодного воздуха и периодическими осадками — при сильном вторжении холода не исключена и смешанная фаза (крупа/дождь мокрый снег)».