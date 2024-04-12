«Рассказывал о космосе и заграничных поездках»: Зачем Юрий Гагарин приезжал в Горький через два года после легендарного полёта

На заре освоения космоса люди совершили немало попыток изучить его, но первым, кто преодолел гравитацию и навсегда вписал своё имя в историю, стал советский лётчик Юрий Гагарин. Его легендарный полет состоялся 12 апреля 1961 года, и с тех пор эта дата значится в календаре как День космонавтики. Биография Юрия Гагарина не связана с Нижним Новгородом (тогдашним Горьким), и лишь немногие знают, что прославленный космонавт приезжал в наш город через два года поле своего полёта. «Комсомолка» пообщалась с музейными работниками, изучила газеты тех лет и выяснила, зачем прославленный космонавт наведывался в Горький, с кем из горьковчан дружил и как старушка из Балахны оказалась в числе первых, кто встречал Гагарина на Земле.