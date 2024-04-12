«Рассказывал о космосе и заграничных поездках»: Зачем Юрий Гагарин приезжал в Горький через два года после легендарного полёта

На заре освоения космоса люди совершили немало попыток изучить его, но первым, кто преодолел гравитацию и навсегда вписал своё имя в историю, стал советский лётчик Юрий Гагарин. Его легендарный полет состоялся 12 апреля 1961 года, и с тех пор эта дата значится в календаре как День космонавтики. Биография Юрия Гагарина не связана с Нижним Новгородом (тогдашним Горьким), и лишь немногие знают, что прославленный космонавт приезжал в наш город через два года поле своего полёта. «Комсомолка» пообщалась с музейными работниками, изучила газеты тех лет и выяснила, зачем прославленный космонавт наведывался в Горький, с кем из горьковчан дружил и как старушка из Балахны оказалась в числе первых, кто встречал Гагарина на Земле.
Первый в космосе и в сердцах нижегородцев.
Он сказал, что вернётся, и он вернулся. Едва узнав, что экспедиция «Восток-1» с успехом завершилась, нижегородские газеты стали наперебой печатать новости с громкими заголовками: «Победа науки и разума», «Ликует вся Земля», «Колумб из страны Советов», «Он сказку сделал былью», «Наш советский, простой человек», «Слава тебе, Юрий Гагарин!». Большинство нижегородских изданий опубликовали новости 14 апреля, и до конца месяца тема освоения космоса и подвига Юрия Гагарина не сходила с их страниц. Писали обо всем: о жизни Гагарина до полета, его встрече с Хрущевым, присвоения космонавту звания Героя Советского Союза, учреждении звания «Летчик-космонавт СССР». Публиковали даже поздравления от простых нижегородцев — токарей, студентов, пенсионеров, экономистов, инженеров и сварщиков. Вот, например, стих, который в те годы написала Юрию Гагарину маленькая нижегородка Галя Касьянова:
Гагарин — русский человек,
Ты — сын Отчизны дорогой.
Космический открыл ты век,
Гордимся мы тобой.
Постепенно тему подвига Гагарина с первых полос начали вытеснять статьи о развитии нижегородских производств, событиях на Кубе и в память о Владимире Ленине. Однако триумф в космической отрасли серьезно повлиял на мотивацию нижегородских предприятий. Событие сказалось и на настрое самих работников, многие из которых не по указанию бригадира, но по зову сердца стали трудиться усерднее, о чем не забывали сообщать спецкоры.
Старушка из Правдинска.
12 апреля в 10:55 Гагарин приземлился в районе села Смеловка Саратовской области. Ему было необходимо доложить Хрущеву об успешном завершении миссии. В тот момент, когда Гагарин разговаривал по телефону, вокруг кабинки собралась внушительная толпа людей. Несколько минут назад они по радио услышали, что летательный аппарат вот-вот приземлится.
— Когда из толпы людей около телефонной кабины, откуда он вел прямые переговоры с Москвой, отдалилась старушка и ласково назвала его сынком, Гагарин отзывчиво, как к матери, шагнул ей навстречу и обнял ее, — писала «Ленинская смена» в 1976 году.
Бабушка оказалась пожилой вдовой Прасковьей Самсоновой из балахнинского Правдинска. Она приехала в гости к родственникам и случайно оказалась в числе тех, с кем Гагарин поделился радостью от возвращения на Землю. Снимок опубликовал журнал «Огонёк», а сам этот эпизод в биографии космонавта стал символом простоты и добросердечности.
— Увидела в окно, что народ в поселке забегал, все смотрят в одну сторону. Накинула на голову платок и вместе с внучкой выбежала из дома. Не помню, как получилось, что я оказалась впереди всех, перед Гагариным. Он улыбнулся и обнял меня, как родную, — вспоминала Прасковья Кузьминична. Встреча с героем для нее стала одним из самых светлых воспоминаний.
Зачем Гагарин приезжал в Горький?
Приезд Гагарина в Горький, в отличие от его полета в космос, так сильно не афишировался в прессе. О предстоящем визите космонавта никто не знал — это была его собственная инициатива. Тем большей неожиданностью стало для сотрудников Горьковского автозавода, когда Герой Советского Союза сам пришел в цех и застал их за работой.
— Гагарин полетел в космос в 1961 году, а в 1963 приехал на ГАЗ, встречался с рабочими в цехе сборки легковых автомобилей и во Дворце культуры автозавода. Гагарин приехал на подаренной ему 21-й «Волге» — хотел, чтобы её осмотрели профессионалы, — рассказала главный специалист Музея истории «ГАЗ» Наталья Лукина, — Машину отладили за одну ночь, позже Гагарин прислал на ГАЗ благодарственное письмо. В честь визита первого космонавта в 2003 году на корпусе цеха была открыта памятная доска.
Внештатный корреспондент «Горьковской Правды» Ирина Комиссарова тогда по телефону передала в редакцию, что 8 февраля в обеденный перерыв в большом зале ДК ГАЗа Гагарин рассказывал о своем полете в космос, о большой подготовке к нему, о своих заграничных поездках. В конце мероприятия он поблагодарил автозаводцев за теплый прием, пожелал всем доброго здоровья и успехов в работе.
Гагарин встречался с автозаводцами два дня. На одной из этих встреч его полный тезка, наладчик Юрий Гагарин вручил космонавту статуэтку оленя — точно такую, какие устанавливали на «Волги» того времени. О чем разговаривали между собой два Юрия, сейчас уже не узнать, однако нижегородец вспоминал эту встречу с улыбкой и благоговением.
Герой Советского Союза также побывал на малой родине Валерия Чкалова, успел побеседовать со своими друзьями и однокурсниками, ни про кого не забыл.
Отвечал на письма и навещал нижегородцев.
Доцент Горьковского госуниверситета Геральд Макаров поздравил Гагарина с полетом в космос и приложил к письму свою брошюру. Отправил и забыл. Каково было его удивление, когда спустя три года пришел ответ со штемпелем «Почта летчиков-космонавтов СССР». Это Гагарин ответил ему на письмо и поблагодарил за подарок:
— Уважаемый Геральд Николаевич! С большим интересом прочитал Вашу брошюру «Рабочий-революционер Петр Заломов». Большое спасибо за внимание. Желаю Вам, Геральд Николаевич, творческих удач, крепкого здоровья и личного счастья. («Горьковская Правда», 1 мая 1984 г. — прим.).
Эти строки нижегородец перечитывал с теплотой и волнением, ему было очень приятно, что его труд читал сам Герой Советского союза.
Был еще такой случай: в начале августа 1963 года теплоход Волжского пароходства «Космонавт Гагарин» прибыл в Москву. К нему подошла яхта «Дружба». С нее на борт теплохода сошел сам Юрий Гагарин. Он тепло поприветствовал команду, осмотрел все судно и даже попробовал управлять им. Позднее в книге отзывов он написал следующее:
— С большим удовольствием побывал в гостях у экипажа теплохода «Космонавт Гагарин». Осматривал теплоход, познакомился с экипажем. Теплоход содержится в хорошем состоянии, чувствуется, что команда любит свое дело. Пассажиры обслуживанием очень довольны. Желаю экипажу теплохода больших успехов в работе, счастливого плавания («Горьковская Правда», 11 апреля 1982 г.).
Всегда был на шаг впереди.
Каждый знает, что Гагарин открыл новую страницу в истории освоения космоса, но редко кто вспомнит, что у первого космонавта было немало друзей, из рассказов которых мы и узнали, каким он на самом деле был человеком.
Сормович Иван Гребнев узнал в Гагарине своего товарища, с которым вместе учился в Саратовском индустриальном техникуме на литейном отделении. Нижегородец вспоминал о нем как о человеке исключительно волевом, который с особым упорством осваивал даже сложные предметы и успевал делать гораздо больше, чем его однокурсники. Опять-таки благодаря упорству, несмотря на свой сравнительно невысокий рост, он не терялся в баскетбольной команде и даже стал ее капитаном.
А вот воспоминания слесаря завода «Красное Сормово» Николая Кабачева, который в 1956 году был направлен в Оренбургское военное училище, где Гагарин был курсантом:
— Помнится, был такой случай… Самолет наш поставили на ремонт. Работы было много, а людей не хватало. Значит, дня три-четыре не должно было быть полетов. Только я принялся за ремонт, подходит Юрий: «Посоветовались мы с курсантами и решили сами отремонтировать. Понимаешь, не хочется без дела быть».
Работали все вместе, слаженно, и уже на следующий день машина была готова. Ожидаемо, в такой спешке самолет недоработали, и во время тренировочного полета он загорелся. Гагарин не катапультировался, а посадил его, рискуя собственной жизнью. Потом лишь скромно бросил: «Да что вы…».
Таким Юрий Гагарин и останется в памяти поколений — смелым, волевым, ответственным, но простым, добродушным и человечным. Настоящим героем.