Двоих кузбассовцев наградили медалью и званием от президента РФ

Указом президента РФ Владимира Путина № 253 от 11 апреля 2024 года жители регионов Сибири, добившиеся значительных успехов в профессиональной и общественной деятельности, отмечены государственными наградами и почётными званиями. Среди них двое кузбассовцев.
За высокий профессионализм, верность долгу и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях медалью Луки Крымского награждена Анна Чикрина, заместитель директора «Кузбасского центра медицины катастроф».
Почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» присвоено Алексею Хорешку, директору института КузГТУ.
Также в начале апреля два кузбассовца получили ордена «Родительская слава» от Путина и ещё 20 жителей региона отметили за профессиональные заслуги.