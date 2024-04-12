В Хабаровском крае «дальневосточная ипотека» бьет рекорды

В рамках программы можно получить кредит под 2 процента годовых на новостройки, вторичное жилье или строительство собственного дома на территории ДФО. В декабре 2023 года программа распространилась на территорию Арктики, на сотрудников организаций ОПК, максимальный размер кредита увеличен до девяти миллионов рублей при покупке первичного жилья площадью более 60 квадратных метров.