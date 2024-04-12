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В Хабаровском крае «дальневосточная ипотека» бьет рекорды

По итогам первого квартала 2024 года выдача «Дальневосточной и арктической ипотеки» побила рекорды.

Источник: МК.RU Хабаровск

По итогам первого квартала 2024 года выдача «Дальневосточной и арктической ипотеки» побила рекорды. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в Хабаровском крае тоже зарегистрировано максимальное количество выданных кредитов.

В регионе было зарегистрировано 4,6 тысячи поданных заявок на оформление льготного кредита в первом квартале 2024 года. Цифра превышает показатель аналогичного периода 2023 года в 1,6 раза. Было заключено 806 кредитных договоров, что больше в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом. Общая сумма выданных кредитов составила 4,7 миллиарда рублей.

В рамках программы можно получить кредит под 2 процента годовых на новостройки, вторичное жилье или строительство собственного дома на территории ДФО. В декабре 2023 года программа распространилась на территорию Арктики, на сотрудников организаций ОПК, максимальный размер кредита увеличен до девяти миллионов рублей при покупке первичного жилья площадью более 60 квадратных метров.