В Москве начнется благоустройство парка «Сокольники»

«Второстепенные входы в парк оформим в едином стиле, напоминающем стиль московских двориков — ведь в парке также можно отдохнуть семьей и встретиться с соседями… У входов со стороны 1-го Рижского переулка и с улицы Сокольнический Вал предполагается разместить общественный павильон с кафе, комнатой матери и ребенка и туалетом. Рядом разобьем небольшой сквер с площадками для отдыха. Здесь появятся детские площадки, спортивные зоны и пункты проката», — добавил Собянин.