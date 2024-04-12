В Москве начнется благоустройство парка «Сокольники»

«Сделано очень много, но задумок и планов у нас гораздо больше. Начиная с 2024 года мы приступаем к благоустройству и реабилитации парка, реализовать которые планируем в три этапа», — написал Собянин в своём личном блоге.
Он уточнил, что специалисты приведут в порядок Большой Путяевский пруд. Там расширят пляжную зону, обновят кабинки для переодевания, душевые, спасательную вышку, установят навес, лавочки, шезлонги и урны.
«Планируем создать павильон проката, в котором разместится и спасательная станция. Приведем в порядок расположенные рядом спортивные и детские площадки. Над водой организуем настил. На нем запроектирован общественный павильон с кафе, летней верандой, медпунктом, туалетом и комнатой матери и ребенка», — уточнил мэр.
Собянин добавил, что Орнитологическому реабилитационному центру и приюту предоставят площадку большего размера, на которой будет сооружен вольер-разлеточник для птиц. К нему будет примыкать павильон с административными и техническими помещениями.
«На открытой территории орнитария запроектированы присяды для соколов, индивидуальные и групповые вольеры птиц, голубятня и воронятник», — пояснил он.
Мэр добавил, что на берегах Золотого пруда организуют настилы и зоны для летнего солярия. На прилегающей территории планируется установить универсальную всесезонную событийную площадку.
По его словам, в кинологическом центре «Сокольники» заменят покрытия дорожек и площадок, а также ограждения. На «Тропе здоровья» заменят покрытие тропы, где-то добавят, а где-то полностью заменят спортивные тренажеры и беседки с лавочками для отдыха.
«Второстепенные входы в парк оформим в едином стиле, напоминающем стиль московских двориков — ведь в парке также можно отдохнуть семьей и встретиться с соседями… У входов со стороны 1-го Рижского переулка и с улицы Сокольнический Вал предполагается разместить общественный павильон с кафе, комнатой матери и ребенка и туалетом. Рядом разобьем небольшой сквер с площадками для отдыха. Здесь появятся детские площадки, спортивные зоны и пункты проката», — добавил Собянин.
По его словам, в рамках второго этапа работ обновят и добавят функционал в центральной и западной частях парка «Сокольники». Специалисты создадут комфортные рекреационные зоны около каскадов Путяевских и Олених прудов, а также сформируют точки притяжения в менее людных частях парка.
«На третьем этапе обновим парадный вход и зоны вокруг выставочных павильонов», — уточнил Собянин.