Прохладные ночи и ветер: погода в Самаре на выходные 13−14 апреля 2024

Фронтальные разделы атлантического циклона принесут в Самарскую область тепло и немного дождей. Рассказываем подробно, какая погода будет в Самаре в выходные
По данным Приволжского УГМС, в субботу, 13 апреля, в Самаре будет переменная облачность, местами небольшие дожди. Воздух прогреется до +11…+16 градусов. Ветер подует с запада, его скорость составит 7−12 м/с. В ночь на воскресенье, 14 апреля, будет довольно холодно — около 0…+5 градусов. Зато днем сухо и малооблачно, +9…+14 градусов. Да и ветер немного стихнет — он сбавит скорость до 4−9 м/с.
Gismeteo.ru сообщает, что осадков в субботу в Самаре не будет, но и тепла весеннего тоже: +10…+12 градусов, переменная облачность. В ночь на воскресенье ожидается +3…+5 градусов. Днем снова переменная облачность, +8…+12 градусов. Ближе к вечеру пойдет дождь.
Вне зависимости от капризов погоды культурная жизнь в Самаре не останавливается. В эти выходные самарцев ждут концерт маэстро Владимира Спивакова, премьера спектакля «Миражи» и другие интересные события.