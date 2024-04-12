Прохладные ночи и ветер: погода в Самаре на выходные 13−14 апреля 2024

По данным Приволжского УГМС, в субботу, 13 апреля, в Самаре будет переменная облачность, местами небольшие дожди. Воздух прогреется до +11…+16 градусов. Ветер подует с запада, его скорость составит 7−12 м/с. В ночь на воскресенье, 14 апреля, будет довольно холодно — около 0…+5 градусов. Зато днем сухо и малооблачно, +9…+14 градусов. Да и ветер немного стихнет — он сбавит скорость до 4−9 м/с.