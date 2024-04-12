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«Вместо обезболивающего была молитва»: новосибирская клиника выплатила пациентке 380 тысяч рублей за изуродованные веки

Новосибирская клиника выплатила пациентке 380 тысяч за изуродованные веки.

Источник: Предоставлено героиней публикации

45-летняя Дарья* обратилась к пластическому хирургу, чтобы избавиться от нависших век и мешков под глазами. Но вместо отрытого взгляда получила серьезные проблемы со здоровьем. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

Сибирячка уверяла, что клинику и доктора выбирала тщательно, прочитала сотни отзывов.

— Позвонила в центр, который мне показался надёжным: там сначала мне ответили, что у них запись на несколько месяцев вперед, придётся подождать. Но уже на следующий день из клиники перезвонили и сказали, что могут провести операцию быстрее. Я согласилась, — рассказывала КП-Новосибирск Дарья. — Назначили мне блефаропластику в один день с консультацией у хирурга.

Саму операцию пациентка помнит поминутно, ведь была в сознании.

— Перед началом операции доктор помолился, а вот достаточного для местной анестезии количества препарата мне не ввели. Я была в сознании и все слышала. Хирург постоянно говорил, что что-то надо еще маленько убрать. А потом резанул так, что я почувствовала сильнейшую боль. Мне вкололи еще обезболивающего, — описывала операцию КП-Новосибирск Дарья.

Но женщина готова была терпеть ради красоты. Только результат операции в итоге привёл её в ужас.

— Опущенные уголки глаз, одно веко на 2 миллиметра шире другого. Еще и рубцы после операции неровные, — перечисляет юрист Ирина Ерина, представлявшая интересы Дарьи.

Женщина решила наказать тех, кто сотворил с ней такое: вместе с юристом написала претензию клинике.

— Одновременно мы обратились с жалобой в Росздравнадзор, поскольку у клиники даже не оказалось лицензии на пластическую хирургию. Ещё центр не вёл никакой документации, положенной по закону, — говорит юрист Ирина Ерина.

Клиника после претензии заключила с Дарьей досудебное соглашение и вернула полную стоимость операции — 80 тысяч. А ещё выплатила 300 тысяч за моральный вред.

* Имя героини публикации изменено.

здоровье