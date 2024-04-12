«Вместо обезболивающего была молитва»: новосибирская клиника выплатила пациентке 380 тысяч рублей за изуродованные веки

— Позвонила в центр, который мне показался надёжным: там сначала мне ответили, что у них запись на несколько месяцев вперед, придётся подождать. Но уже на следующий день из клиники перезвонили и сказали, что могут провести операцию быстрее. Я согласилась, — рассказывала КП-Новосибирск Дарья. — Назначили мне блефаропластику в один день с консультацией у хирурга.