«Вместо обезболивающего была молитва»: новосибирская клиника выплатила пациентке 380 тысяч рублей за изуродованные веки

45-летняя Дарья* обратилась к пластическому хирургу, чтобы избавиться от нависших век и мешков под глазами. Но вместо отрытого взгляда получила серьезные проблемы со здоровьем. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.
Сибирячка уверяла, что клинику и доктора выбирала тщательно, прочитала сотни отзывов.
— Позвонила в центр, который мне показался надёжным: там сначала мне ответили, что у них запись на несколько месяцев вперед, придётся подождать. Но уже на следующий день из клиники перезвонили и сказали, что могут провести операцию быстрее. Я согласилась, — рассказывала КП-Новосибирск Дарья. — Назначили мне блефаропластику в один день с консультацией у хирурга.
Саму операцию пациентка помнит поминутно, ведь была в сознании.
— Перед началом операции доктор помолился, а вот достаточного для местной анестезии количества препарата мне не ввели. Я была в сознании и все слышала. Хирург постоянно говорил, что что-то надо еще маленько убрать. А потом резанул так, что я почувствовала сильнейшую боль. Мне вкололи еще обезболивающего, — описывала операцию КП-Новосибирск Дарья.
— Опущенные уголки глаз, одно веко на 2 миллиметра шире другого. Еще и рубцы после операции неровные, — перечисляет юрист Ирина Ерина, представлявшая интересы Дарьи.
Женщина решила наказать тех, кто сотворил с ней такое: вместе с юристом написала претензию клинике.
— Одновременно мы обратились с жалобой в Росздравнадзор, поскольку у клиники даже не оказалось лицензии на пластическую хирургию. Ещё центр не вёл никакой документации, положенной по закону, — говорит юрист Ирина Ерина.
Клиника после претензии заключила с Дарьей досудебное соглашение и вернула полную стоимость операции — 80 тысяч. А ещё выплатила 300 тысяч за моральный вред.
* Имя героини публикации изменено.