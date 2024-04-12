Такой жары еще не было: погода на выходных в Хабаровском крае может установить новый рекорд

Синоптики обещают, что погода 13 апреля будет неустойчивой — местами ожидаются осадки. Неприятным будет и ветер: на охотском побережье и по долинам рек 15−20 метров в секунду. Ночные температуры будут около +2+7, в горах до −8, на юге в районе +8+13 градусов. Днем столбики термометров покажут +15+22 градуса, на севере не теплее +10+15 градусов.