Такой жары еще не было: погода на выходных в Хабаровском крае может установить новый рекорд

По Хабаровскому краю может ударить аномальная жара, которой еще никогда не было в середине апреля. Высока вероятность, что температуры воздуха взлетят до +20 градусов и выше. Вместе с резким потеплением придут осадки. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Синоптики обещают, что погода 13 апреля будет неустойчивой — местами ожидаются осадки. Неприятным будет и ветер: на охотском побережье и по долинам рек 15−20 метров в секунду. Ночные температуры будут около +2+7, в горах до −8, на юге в районе +8+13 градусов. Днем столбики термометров покажут +15+22 градуса, на севере не теплее +10+15 градусов.
14 апреля осадки сохранятся только на севере края и охотском побережье. Ветер утихнет до 9−14 метров в секунду. Ночные температуры упадут до 0 градусов. Порядка +3+8 градусов ожидается на юге, до −11 — в горах Аяно-Майского района. Днем воздух прогреется до +14+20 градусов. На юге возможны все +24 градуса.
ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ
13 апреля ожидается дождь, ветер 9−14 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +9+11 градусов, днем около +18+20 градусов. 14 апреля существенных осадков не ожидается. Ветер 7−12 метров в секунду. Ночные температуры рухнут до +5+7 градусов. Днем возможны аномальные +21+23 градуса.
— Для середины апреля температуры воздуха за +20 — редкость. Таких показателей никогда не было. Они больше характерны для последней пятидневки месяца. Для сравнения, в прошлом году в середине апреля столбики термометров показывали +18 градусов. В 2008 году в последнюю пятидневку было +29 градусов, — рассказала Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС.
Всплеск тепла, по словам специалиста, связан с перегревом воздуха в Китае. Эта воздушная масса и двигается на Хабаровский край. Но подобный расклад — временный. Предварительный прогноз гласит, что уже на следующей неделе столбики термометров войдут в норму — около +6 градусов.