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Надолго в колонию отправится кузбассовец, убивший 16-летнего подростка

Осуждённый выпивал вместе с подростком и поругался с ним.

Кузбасские следователи сообщили, что 50-летний житель Прокопьевска признан виновным в убийстве 16-летнего подростка. Ранее мужчина уже был судим.

Суд установил, что в ноябре 2023 года осуждённый выпивал с парнем, у них произошёл конфликт, и мужчина избил подростка. Он нанёс ему множественные удары по голове, туловищу и конечностям, а затем придавил шею потерпевшего предплечьем и стал удерживать до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни.

Со следствием фигурант сотрудничал и вину признал. В ходе проверки показаний на месте показал обстоятельства совершенного преступления. Пока шло следствие, он находился под стражей.

Судьи назначили кузбассовцу 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.