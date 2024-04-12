Надолго в колонию отправится кузбассовец, убивший 16-летнего подростка

Суд установил, что в ноябре 2023 года осуждённый выпивал с парнем, у них произошёл конфликт, и мужчина избил подростка. Он нанёс ему множественные удары по голове, туловищу и конечностям, а затем придавил шею потерпевшего предплечьем и стал удерживать до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни.