Выставка с неожиданными фактами о Юрии Гагарине открылась в аэропорту Хабаровска

Экспозиция расположилась на третьем этаже, она доступна всем желающим и будет работать до 12 июня. Посетители могут увидеть анкету первого космонавта Земли, выпускную аттестацию на курсанта 1 Чкаловского военного авиационного училища имени К. Е. Ворошилова, характеристику на курсанта-пилота из Саратовского аэроклуба, автобиографию, написанную рукой Юрия Гагарина 30 марта 1960 года и другие уникальные исторические документы.
На выставке о космонавте можно узнать много неожиданного. Например, что он имел второй разряд по баскетболу — при том, что его рост был 165 сантиметров.
«Летать любит, летает с большим желанием. В полете чувствует себя уверенно, растерянности не наблюдалось, при усложнившейся обстановке решения принимает грамотно», — говорится в служебно-политической характеристике 1956 года.
Личное дело Юрия Гагарина рассекретили в 2022 году. Документы предоставил Музей Московского Кремля. Другую выставку, открытую в хабаровском аэропорту при сотрудничестве с музеем, можно увидеть на первом этаже внутреннего терминала. Она посвящена часам и работает до 31 июля.
Напомним, что руководитель аэропорта Хабаровска Юрий Кондратчик является родным внуком Юрия Гагарина.