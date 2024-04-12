Выставка с неожиданными фактами о Юрии Гагарине открылась в аэропорту Хабаровска

Экспозиция расположилась на третьем этаже, она доступна всем желающим и будет работать до 12 июня. Посетители могут увидеть анкету первого космонавта Земли, выпускную аттестацию на курсанта 1 Чкаловского военного авиационного училища имени К. Е. Ворошилова, характеристику на курсанта-пилота из Саратовского аэроклуба, автобиографию, написанную рукой Юрия Гагарина 30 марта 1960 года и другие уникальные исторические документы.