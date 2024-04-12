Дарем
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГКБ № 25 в Новосибирске прокуратура заставила убрать ямы с дорог в больничном городке

Грубые нарушения прокуратура Калининской района выявила в ходе проверки исполнения законодательства об охране здоровья граждан, безопасности дорожного движения.

Источник: МК.RU Новосибирск

Территория «Городской клинической больницы № 25» составляет более 22 тысяч квадратных метров. В ходе проверки сотрудники прокуратуры выявили, что дорожное полотно, по которому доставляют пациентов, покрыто ямами, просадками, выбоинами.

Прокуратура предъявила иск к Министерству здравоохранения по Новосибирской области и руководству ГКБ № 25 с требованием — осуществить финансирование и устранить недостатки.

Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что с организации взыскали 120 млн в пользу Управления капитального строительства мэрии Новосибирска.

Прокуратура