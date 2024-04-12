ГКБ № 25 в Новосибирске прокуратура заставила убрать ямы с дорог в больничном городке

Территория «Городской клинической больницы № 25» составляет более 22 тысяч квадратных метров. В ходе проверки сотрудники прокуратуры выявили, что дорожное полотно, по которому доставляют пациентов, покрыто ямами, просадками, выбоинами.
Прокуратура предъявила иск к Министерству здравоохранения по Новосибирской области и руководству ГКБ № 25 с требованием — осуществить финансирование и устранить недостатки.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что с организации взыскали 120 млн в пользу Управления капитального строительства мэрии Новосибирска.