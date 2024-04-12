В Красноярском крае и Хакасии 13 апреля ожидается сильный ветер

Завтра, 13 апреля, в центральных районах Красноярского края, Республике Хакасия и Туве местами ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Такой прогноз дают специалисты Среднесибирского УГМС.
Помимо этого, на юге Таймыра ожидается очень сильный южный ветер с порывами до 20 метров в секунду, а местами — до 30. Возможно ограничение движения на дороге «Алыкель».
Жителям рекомендуют соблюдать осторожность. Исключите работы на высоких зданиях, обходите рекламные щиты и линии электропередач. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций.