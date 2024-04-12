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В Красноярском крае и Хакасии 13 апреля ожидается сильный ветер

В Красноярске 13 апреля ожидается сильный ветер.

Сейчас в Дареме: +15° 7 м/с 90% 739 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

Завтра, 13 апреля, в центральных районах Красноярского края, Республике Хакасия и Туве местами ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Такой прогноз дают специалисты Среднесибирского УГМС.

Помимо этого, на юге Таймыра ожидается очень сильный южный ветер с порывами до 20 метров в секунду, а местами — до 30. Возможно ограничение движения на дороге «Алыкель».

Жителям рекомендуют соблюдать осторожность. Исключите работы на высоких зданиях, обходите рекламные щиты и линии электропередач. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций.