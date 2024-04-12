В Приморье врачи освоили новый метод операции по удалению камней в почках

«Перкутанный доступ, то есть удаление камня через небольшой прокол в пояснице, по принципу лапароскопии. Через прокол ставится трубочка в почку, лазером дробится камень и отмываются фрагменты. То есть, теперь за одно вмешательство мы можем избавить пациента от большого камня. При обычной методике пациенту потребуется около четырех, а то и пяти операций», — поделилась одна ведущих детских урологов края Ольга Белякова.