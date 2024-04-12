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В Приморье врачи освоили новый метод операции по удалению камней в почках

Приморские врачу научились удалять большие камни в почках за один раз.

Источник: Соцсети

В Приморье врачи-урологи Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи освоили новый вид операции. Перкутанная нефролитолапаксия позволяет им за один раз удалить коралловидные камни почек, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на telegram-канал Детское здравоохранение Приморья.

«Перкутанный доступ, то есть удаление камня через небольшой прокол в пояснице, по принципу лапароскопии. Через прокол ставится трубочка в почку, лазером дробится камень и отмываются фрагменты. То есть, теперь за одно вмешательство мы можем избавить пациента от большого камня. При обычной методике пациенту потребуется около четырех, а то и пяти операций», — поделилась одна ведущих детских урологов края Ольга Белякова.

Такая операция стала возможно благодаря тому, что специалисты Центра материнства и детства прошли обучение в Санкт-Петербурге, а в конце марта побывали на мастер-классах в отделении урологии краевого клинического центра в приморской столице.

Как поделилась Ольга Белякова, большая часть пациентов, которые обращаются с такой проблемой, это дети, но и взрослые обращаются к врачам за лечением.

«Большой плотный камень дистанционно может дробиться, но очень плохо: он либо не осыпается, либо застревает в мочеточнике и нарушать отток мочи из почки, что требует дополнительного вмешательства. Сегодняшняя операция предполагает не только дробление камня внутри почки, но и извлечение отломков через небольшой разрез размером 5 миллиметров».

здоровье