В Новосибирске мошенник украл у пенсионера почти 450 тысяч рублей

В прокуратуре установили, что злоумышленник позвонил потерпевшему, представившись работником службы безопасности банка. Он сказал пенсионеру перевести все сбережения на «безопасный счет». Все деньги обманутый отправил аферисту, а тот перевел их на счет своего знакомого из Ленинградской области.