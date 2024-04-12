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В Новосибирске мошенник украл у пенсионера почти 450 тысяч рублей

А потом сам вернул ему всю сумму.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске мошенник, укравший 450 тыс. руб. у пенсионера, сам возместил ему весь ущерб. Об этом сообщает областная прокуратура. Как выяснилось, деньги мошенник похитил по уже отработанной схеме.

В прокуратуре установили, что злоумышленник позвонил потерпевшему, представившись работником службы безопасности банка. Он сказал пенсионеру перевести все сбережения на «безопасный счет». Все деньги обманутый отправил аферисту, а тот перевел их на счет своего знакомого из Ленинградской области.

После задержания мошенника прокуратура обратилась в суд с требованием о возмещении ущерба потерпевшему. Мошенник должен был вернуть всю украденную сумму, а также проценты за моральный ущерб.

Пенсионеру повезло — всю сумму вместе с процентами мошенник возместил практически сразу.