В Хабаровске весной впервые посадят миндаль

Горзеленстрой в этом году впервые подготовил горожанам изюминку — саженцы миндаля. Высадят их по обеим сторонам вдоль Тургеневской лестницы, обновленной прошлым летом. Миндаль также украсит сквер предпринимателей на улице Калинина. По словам Ирины Дубянской, это пока редкое в Хабаровске растение, растет оно только на Амурском бульваре. Но со временем оно будет все больше и больше радовать горожан своим цветением.