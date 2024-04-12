В Хабаровске весной впервые посадят миндаль

В этом году в Хабаровске будет высажено больше 900 деревьев и 1700 кустарников. Первые посадки начнутся уже 20 апреля, в день субботника и продлятся до конца мая, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Зеленые насаждения украсят все скверы, которые были благоустроены по программе формирования комфортной городской среды, — рассказала нашему изданию начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Хабаровска Ирина Дубянская. — К примеру, деревья будут высажены в сквере на улице Ленина, 73, улице Ворошилова, 29, в жилмассиве на улице Широкой.
Горзеленстрой в этом году впервые подготовил горожанам изюминку — саженцы миндаля. Высадят их по обеим сторонам вдоль Тургеневской лестницы, обновленной прошлым летом. Миндаль также украсит сквер предпринимателей на улице Калинина. По словам Ирины Дубянской, это пока редкое в Хабаровске растение, растет оно только на Амурском бульваре. Но со временем оно будет все больше и больше радовать горожан своим цветением.
После осенней и зимней обрезки и санитарной рубки весной будут сделаны замещающие посадки старых деревьев. Люди, которые видят это, всегда спрашивают, а будут ли что-то посажено на этом месте? Скорее всего замена произойдет уже осенью, надо, чтобы земля хорошо оттаяла, только тогда можно вытащить корни таких деревьев. Весной начнется подготовка территории к новым посадкам..
Если говорить о породах деревьев, то в питомнике подросли груши, их высадят на Амурском и Уссурийском бульварах. Зеленые растения высадят также на улицах Ленина, Тихоокеанской, Шелеста, Краснореченской, там, где деревья, посаженные в прошлом году, не прижились, или они уничтожены.